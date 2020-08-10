Часы контр-адмирала Георгия Ивановича Ярыгина, которые водолаз Андрей обнаружил на дне канала Грибоедова, вернутся к его родным. Сам он умер еще в 1998 году и похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Его внук — тоже Георгий Ярыгин, который живет в Петербурге, — рассказал «Фонтанке» 10 августа, что дедушка, контр-адмирал, с января 1968 года по январь 1973-го служил на Тихоокеанском флоте начальником Оргмобуправления — замом начальника штаба ТОФ по оргмобвопросам. И в 1970 году получил эти часы. С 1987 года он уже окончательно ушёл на пенсию.

Супруги Георгия Ивановича не стало в 2008-м. Старший сын умер в 2009-м, а младший — в октябре 2019-го. Поэтому рассказать, как именно хронометр оказался на дне канала, никто точно уже не сможет.

«Для меня самого это загадка. Дело в том, что в Петербурге учился его старший сын, мой отец — Евгений Георгиевич. Может быть, он приезжал и что-то случилось… Я не знаю», — отметил он.

Водолаз предположил, что часы упали в воду во время прогулки по набережной. На это указывает их местоположение на дне. В ближайшее время находка будет им передана родным Ярыгина, чтобы стать семейной реликвией.