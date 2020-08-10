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10.08.2020 15:23
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На Васильевский вернулся 11-й троллейбус. Его убрали, когда автономного хода не стало хватать на объезд котлована

Троллейбусы 11-го маршрута 10 августа вернулись на Васильевский остров. Правда, ходят они пока только до площади Морской Славы, то есть до пересечения Большого проспекта и Наличной улицы. 10-й ходит по-прежнему только до площади Труда, а «девятка» практически дублирует 31-й маршрут. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Движение троллейбусов ограничивают аварийные работы «Теплосети» на Большом проспекте. Об ограничении движения там предупреждали с 7 августа. Днём 8 августа троллейбусы могли обходить котлован на Большом проспекте на автономном ходу. К вечеру котлован разросся, и появилась опасность, что автономного хода не хватит. Движение троллейбусов пришлось прекратить.

По Малому проспекту В. О. троллейбусы не ходят также из-за ремонтных работ. Чтобы хоть как-то уменьшить неудобство пассажиров, «Горэлектротранс» усилил трамвайный маршрут № 6, идущий по Среднему проспекту. «Пассажиравтотранс» выпустил девять дополнительных автобусов на маршрут №7, который пролегает по Большому проспекту.

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Комментарии (2)

Buka
11 сегодня утром шел до 1 линии
Сергей Кузнецов
Тупости и наглости нет, конечно, предела
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