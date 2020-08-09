«Знахарь от мира футбола». Родченков втянул бывшего врача «Зенита» в допинг-скандал

Фото: коллаж "Фонтанки"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, несколько лет назад сбежавший в США, в рамках продвижения своей новой книги «Как я развалил секретную допинг-империю Путина» продолжает раздавать сенсационные интервью. В этот раз в разговоре с Daily Mail перебежчик обвинил бывшего доктора футбольного клуба «Зенит» Сергея Пухова.

Что сказал Родченков

Сергей Пухов действительно работал врачом в «Зените» с 2006 по 2017 год, а также в олимпийской сборной России. Как утверждает Григорий Родченков в интервью британскому изданию, петербургский специалист имел непосредственное отношение к допингу. В первую очередь, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории аргументирует это связью Пухова с печально известным тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным.



Виктор Чегин возглавлял в Саранске Центр олимпийской подготовки, который специализировался на спортивной ходьбе. Оттуда вышли десятки призеров Олимпиад и чемпионатов мира. Однако все они были в результате уличены в употреблении допинга и впоследствии дисквалифицированы. Сам Чегин был пожизненно отстранен от тренерской деятельности, а его центр, прозванный химической лабораторией, реорганизован в школу Олимпийского резерва.

Также Родченков утверждает, что Пухов был тесно связан с бывшим главным тренером сборной России по легкой атлетике Валерием Куличенко. По словам бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, именно Куличенко был ответственен за функционирование допинговой программы в легкой атлетике.

Куличенко действительно долгие годы работал сначала в сборной СССР, а потом и России. Его тренерская карьера завершилась фактически в 2007 году после допинг-скандала: две его ученицы, метательницы молота Татьяна Лысенко и Екатерина Хороших, сдали положительные допинг-тесты.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт. Так что это был хороший пример «знахаря» от мира футбола», – говорит Родченков.



Еще один свидетель

В качестве дополнительного доказательства Daily Mail приводит воспоминания экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена о работе с Пуховым, опубликованные в его автобиографии «Дух бойца» в 2015 году.

«Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край. Ни у кого не было выявлено положительных допинговых проб, так что я был убежден, что все законно. Я говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», – писал Риксен.

Родченков считает, что ФИФА должна была давно обратить внимание на все эти факты. Причина того, что этого о сих пор не произошло, заключается в отсутствии внутри организации специального подразделения для борьбы с допингом.

«Но я все же нахожу странным, что за прошедшие годы ничего не предпринималось. Случаи были явные», – подчеркивает Родченков.

«Пухов – отличный специалист»

«Фонтанка» связалась с бывшим нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, который за время своего выступления в петербургской команде регулярно с ним пересекался.



- Давал ли вам Сергей Пухов когда-либо какие-то подозрительные препараты?

- Нет, ничего такого не было, - заявил Кержаков. – Он был замечательным доктором. Это единственная характеристика, которую я могу ему дать.

- Ваш бывший одноклубник Фернандо Риксен рассказывал, что Пухов давал ему некие препараты, после которых он буквально летал по полю.

- В чем вопрос?

- Вы замечали какие-то подобные эффекты?

- Давайте так. О всех препаратах, которые давал нам доктор, он сначала нам подробно рассказывал. Все эти препараты наверняка проходили какие-то исследования. Он же не просто так нам давал все, что хотел. Это все обговаривалось. Это же серьезные вещи. Мы в течение года много раз проходили допинговые тесты, и никаких подозрительных результатов не было. Если вы хотели услышать мое мнение, вот оно. Я вам про этого доктора рассказал. Сергей Пухов был отличным специалистом и замечательным человеком.

- Никаких сомнений в его профессионализме у вас никогда не возникало?

- Нет, конечно. Ни в его профессиональных качествах, ни в человеческих.



С похожими комментариями выступили и многие другие бывшие футболисты «Зенита». Например, Владимир Быстров сайту Sport24 заявил:

«За все время, что я работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20-30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было. А то, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков — уже давно миф. Зачем он это делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать».

Сам футбольный клуб «Зенит» пока никак не прокомментировал заявления Родченкова.

Были ли в российском футболе случаи допинга?

В 2017 году то же издание Daily Mail сообщало, что 34 российских футболиста на ЧМ-2014 могли употреблять запрещенные препараты, а спортивные чиновники, в том числе из ФИФА, скрывали результаты их допинг-тестов.

Под подозрения попадали в том числе два игрока «Зенита» - Юрий Жирков и Александр Кокорин. Их имена якобы были в расследовании профессора Ричарда Макларена, который также опирался в своей работе на слова Родченкова.



Однако международные федерации тогда не стали открывать дисциплинарные дела. ФИФА, в частности, подчеркнула, что в докладе Макларена нет ни одного настоящего доказательства вины отечественных футболистов.

Новый скандал разразился перед чемпионатом мира 2018 года в России. Незадолго до турнира британские СМИ написали, что российские чиновники якобы планировали провернуть ту же схему с подменой допинг-проб отечественных спортсменов, которая предположительно была на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В мае 2018 года ВАДА заявило, что удовлетворено результатами расследования, которое проводилось ФИФА в отношении игроков сборной России по футболу, и что претензий к ним больше нет.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

