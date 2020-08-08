Руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Андрей Ковалев скончался 8 августа в больнице. Как пишет 47news, свои соболезнования родным покойного уже выразил губернатор региона Александр Дрозденко.



Официальную причину смерти Дрозденко не назвал, однако, по данным издания, Ковалев последние дни находился на искусственной вентиляции легких. Он был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».