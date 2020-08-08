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08.08.2020 15:15
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Представитель Ленобласти в Москве умер. Последние дни он находился на ИВЛ

Руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Андрей Ковалев скончался 8 августа в больнице. Как пишет 47news, свои соболезнования родным покойного уже выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

Официальную причину смерти Дрозденко не назвал, однако, по данным издания, Ковалев последние дни находился на искусственной вентиляции легких. Он был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Андрей Алексеевич Ковалев<br>&nbsp;
Андрей Алексеевич Ковалев
 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Андрей Ковалев родился в 1969 году в Ленинграде, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова и Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2002 года являлся помощником губернатора в группе советников и помощников губернатора Ленинградской области. С 2019-го — глава представительства губернатора и правительства региона при правительстве РФ.

Андрей Алексеевич Ковалев<br>&nbsp;
Андрей Алексеевич Ковалев
 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

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