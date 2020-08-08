Экзорцист Герман из Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

«Отошел ко Господу насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков), — говорится в сообщении на сайте Лавры . — 8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков). Братия обители скорбит о потере отца Германа и просит молитв о новопреставленном рабе Божием».

Архимандрит Герман проводил чин изгнания злых духов в Воскресенском (Петропавловском) храме Сергиева Посада. Эта процедура также называется «изгнание бесов» и «исцеление одержимых нечистыми духами». Молитва, которая читается при этом, считается самой длинной в каноне православной церкви, на ее прочтение требуется около 20 минут. Православных специалистов, способных проводить «отчитку», то есть чин изгнания злых духов, на сегодняшний день остались единицы.



Согласно Православной энциклопедии, изданной под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, бесоодержимость — состояние человека, являющееся результатом вторжения нематериальных сил зла в повседневную жизнь.



«По вероучению православной Церкви, бесы (демоны, черти) представляют собой нематериальные сущности, движимые мотивацией безусловного зла. Их происхождение относится к метаисторическому событию, когда определенное число ангелов (треть, по нек-рым святоотеческим толкованиям) во главе с первотварным ангелом Люцифером отпало от полноты благости Творца. Попущением Промысла с этого времени зло входит в мир в качестве активного начала, личностно представленного деструктивными, паразитирующими на подлинном творчестве и склонными к обману персоналиями. Их целью является соблазн, искривление духовного пути человеческой личности», — растолковывает Православная энциклопедия.

