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07.08.2020 14:44
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Ровно 10 лет назад был самый жаркий день в Петербурге. Вспомните, как это было, и узнайте, что ждёт нас теперь

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Сегодня интересный день. Ровно 10 лет назад, 7 августа 2010 года, в Санкт-Петербурге была отмечена самая высокая температура воздуха в истории города — плюс 37,1 градуса. Об этом 7 августа 2020 года напомнил главный синоптик города Александр Колесов.

Сейчас в городе тоже тепло, но 30 градусов в этом году уже, скорее всего, не будет. Выходные ожидаются жаркие, до 25 градусов, а на юге Ленинградской области, возможно, даже до 27, рассказал Колесов «Фонтанке». Это, по его словам, наиболее тёплый период августа. В понедельник станет прохладнее, а после 14 числа пойдут циклоны с дождями и перепадами температуры.

Предлагаем вам порадоваться хорошей погоде и вспомнить, что плюс 37 не сахар. 10 лет назад Россию охватили пожары, бороться с ними помогали добровольцы из разных стран. 7 августа к Петербургу приближался, а 8 августа 2010 года накрыл дым от пожаров то ли в Подмосковье, то ли в самой Ленинградской области.

На снимках NASA из космоса видно, как шёл дым: 7 августа 2010 года он покрывал лишь южные районы Ленинградской и Новгородской областей.
На снимках NASA из космоса видно, как шёл дым: 7 августа 2010 года он покрывал лишь южные районы Ленинградской и Новгородской областей.
8 августа 2010 года он дошёл&nbsp;до Петербурга.
8 августа 2010 года он дошёл до Петербурга.
Петербург 8 августа 2010 года.
Петербург 8 августа 2010 года.

Кроме того, в те дни бушевали ураганы и «сухие» грозы, в ночь с 29 на 30 июля 2010 года жертвами урагана в Приозерском районе стали 7 человек.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

wagna
Mr. Kolesov is back!
67832738
Доллар по 30 руб., бензин по 21 руб. Да, были времена.
Djnyana
Эх..., мы были на 10 лет моложе..)))
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