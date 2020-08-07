Ровно 10 лет назад был самый жаркий день в Петербурге. Вспомните, как это было, и узнайте, что ждёт нас теперь
Сегодня интересный день. Ровно 10 лет назад, 7 августа 2010 года, в Санкт-Петербурге была отмечена самая высокая температура воздуха в истории города — плюс 37,1 градуса. Об этом 7 августа 2020 года напомнил главный синоптик города Александр Колесов.
Сейчас в городе тоже тепло, но 30 градусов в этом году уже, скорее всего, не будет. Выходные ожидаются жаркие, до 25 градусов, а на юге Ленинградской области, возможно, даже до 27, рассказал Колесов «Фонтанке». Это, по его словам, наиболее тёплый период августа. В понедельник станет прохладнее, а после 14 числа пойдут циклоны с дождями и перепадами температуры.
Предлагаем вам порадоваться хорошей погоде и вспомнить, что плюс 37 не сахар. 10 лет назад Россию охватили пожары, бороться с ними помогали добровольцы из разных стран. 7 августа к Петербургу приближался, а 8 августа 2010 года накрыл дым от пожаров то ли в Подмосковье, то ли в самой Ленинградской области.
Кроме того, в те дни бушевали ураганы и «сухие» грозы, в ночь с 29 на 30 июля 2010 года жертвами урагана в Приозерском районе стали 7 человек.