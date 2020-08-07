Серьёзная авария произошла 7 августа в Москве на кольцевой дороге.

Как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своём телеграм-канале, на 93-м километре МКАД (в районе Ярославского шоссе) столкнулись два легковых автомобиля, один из которых каршеринговый. Пользователь каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.

На записи камеры наружного наблюдения, выложенной дептрансом, видно, как автомобиль выезжает на дорогу против движения, и машине, едущей в правильном направлении, приходится уворачиваться.