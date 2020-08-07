FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.04р86.62р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 08:51
7
Печать

ДТП на МКАД: камера сняла, как каршеринг выезжает на встречку и мчит по третьей полосе

Кадр из видео дептранса
Кадр из видео дептранса

Серьёзная авария произошла 7 августа в Москве на кольцевой дороге.

Как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своём телеграм-канале, на 93-м километре МКАД (в районе Ярославского шоссе) столкнулись два легковых автомобиля, один из которых каршеринговый. Пользователь каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.

На записи камеры наружного наблюдения, выложенной дептрансом, видно, как автомобиль выезжает на дорогу против движения, и машине, едущей в правильном направлении, приходится уворачиваться.

Видео дептранса

Кадр из видео дептранса
Кадр из видео дептранса

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

gencon
Улица Покровка в Москве - односторонняя, обратно только общественный транспорт. Так АМР облюбовали этот маршрут - есть пробка, или нет, они по превычке едут против шерсти всегда.
Маэстро
Фразу можно изменить: Пользователь каршеринга, как обычно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
AU_AU_AU
у нас такие клоуны тоже встречаются сам лично видел такого в крайней левой полосе на Витебском проспекте при движении в город между пр.Типанова и ул.Ордженикидзе
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний