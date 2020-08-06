У вас (Украины) не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Не так все было, как вы сейчас представляете. Вы безалаберно и бестолково отнеслись к Крыму. Если бы у меня (такое случилось), там бы легли уже тысячи человек. А вы не воевали. Это же твоя земля, твои люди!



Крым могли сдать только руководители страны. (Александр Турчинов, который весной 2014 года являлся и.о. президента Украины) должен был привести вооруженные силы по всей стране в повышенной боевой готовности. Больше полумиллиона численность войск была. Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. (Турчинов) должен был их задерживать, врукопашную, с палками. (Турчинов) наймит Запада или руководитель страны? Может, Ангела Меркель говорила ему (быть) поаккуратнее, а она что, была погружена в ситуацию? У тебя своя голова на плечах. Ты - руководитель страны, ты за нее отвечаешь. Если бы вы заняли жесткую позицию, ничего бы не было. Никогда бы русские не начали в Крыму стрелять. Но они, «зеленые человечки», высадились и пошли через Симферополь к перешейку. Они окружили несколько ваших баз, а вы хотя бы повылазили с этих баз? Вы как спали так и спали там. Я себя бы так не повел.



Острый период у нас. Вы заметили, что накануне всего. Мы получали информацию, мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет. И понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут. Я бы тоже переживал на месте российского руководства, не дай бог окно это в тысячу километров, через которое они передвигаются туда-сюда закроется. Россия конечно переживает, но делает ошибку за ошибкой. Зачем вы нас душите? Мы же ваш народ.

