Лукашенко: За Крым надо было воевать, а Донбасс не нужен ни России, ни Украине

Президент Белоруссии прокомментировал вопрос территориальной целостности Украины, раскритиковав Киев за то, что Крым был отдан без боя.

«Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — заявил Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа. По его словам, Украина отнеслась к Крыму во время событий 2014 года безалаберно.

Он также высказал мнение, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича, который оттуда якобы хотел начать наступление на сторонников майдана. И у его последователя Петра Порошенко был шанс остановить конфликт на востоке Украины, но тот не захотел договориться с Владимиром Путиным, чтоб тот «не потерял лицо».