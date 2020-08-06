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06.08.2020 19:36
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Лукашенко: За Крым надо было воевать, а Донбасс не нужен ни России, ни Украине

Президент Белоруссии прокомментировал вопрос территориальной целостности Украины, раскритиковав Киев за то, что Крым был отдан без боя.

«Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — заявил Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа. По его словам, Украина отнеслась к Крыму во время событий 2014 года безалаберно.

Он также высказал мнение, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича, который оттуда якобы хотел начать наступление на сторонников майдана. И у его последователя Петра Порошенко был шанс остановить конфликт на востоке Украины, но тот не захотел договориться с Владимиром Путиным, чтоб тот «не потерял лицо».

Отвечая на вопрос о перспективе возвращения полуострова, Лукашенко заявил: «Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс — пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Чужими жизнями торговать - не свою положить. А то может ещё и свою придётся положить, вот тогда и посмотрим..
Samal_
за Крым надо было не воевать, а договариваться. Болтун!
altnec
Вот так Лукашенко, точнее и не скажешь.
Ещё бы выборы провел достойно, без преемников и, тогда,слава Белоруссии.
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