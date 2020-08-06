Популярная соцсеть для обмена видео TikTok вместе с популярностью приносит некоторым блогерам серьёзные деньги. Самые удачливые уже сделали на китайской платформе миллионы. Список звезд TikTok с самыми высокими доходами 6 августа впервые представил Forbes. Эти создатели вирусных видео заработали не менее 1 миллиона долларов за 12 месяцев до июня 2020 года. Они начали монетизировать свою известность в основном за счет продажи товаров под собственным брендом и продажи контента для других брендов.

Возглавляет рейтинг 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг, прославившаяся своими танцевальными роликами, — её доход оценивается в 5 миллионов долларов. К прошлой осени у неё был миллион подписчиков, к настоящему моменту аудитория выросла в 54 раза. Держать фанатов оказалось нелегко — девушка в декабре даже бросила Университет Луизианы. Среди её рекламодателей — Reebok и производитель часов Daniel Wellington. Истерлинг также сотрудничает с брендом одежды American Eagle и музыкальным приложением Spotify. Тиктокерша даже запустила свой косметический бренд Item Beauty.

Второе и третье место списка занимают сестры Чарли и Дикси Д'Амелио, за год обогатившиеся на 4 млн и 2,9 млн соответственно. После публикации на TikTok в июне 2019 года серия танцевальных видео Чарли стала вирусной прошлым летом и осенью. Вскоре после этого певица Биби Рекса пригласила тиктокершу присоединиться к ней на разогреве у Jonas Brothers в Barclay Center. После она попала на вечернее шоу Джимми Фэллона и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada. 16-летие Чарли отметила уже с собственной линией товаров.

Дикси старается не отставать от сестры. Она делает музыкальную карьеру — её первый сингл Be Happy вышел в июне и занял первое место в трендах YouTube, обогнав опубликованный в тот же день клип Канье Уэста и Трэвиса Скотта. Девушки снимают перекрёстные ролики и подписывают совместные контракты.

Список самых монетизированных тиктокеров продолжает Лорен Грэй с доходом в 2,6 миллиона долларов. До этой весны у неё было больше всего фанатов в приложении, что привело ее к заключению контрактов с Skechers, Hyundai и Burger King. На очереди Revlon. Сейчас она может похвастаться 46,1 миллиона фолловеров. В 2018 году она подписала контракт с Virgin Records и с тех пор выпустила восемь синглов.

«Инфлюенсерам нужно научиться правильно монетизировать себя», — уверен Джош Ричардс, карман которого утяжелился за год на 1,5 миллиона долларов. Парень имеет репутацию постоянного сердцееда и плохого парня TikTok. Ричардс основал собственное агентство талантов TalentX и стал директором по стратегии Triller — конкурента TikTok. Также у него контракты с Reebok и HouseParty, свой мерч, доход от рекламы на YouTube и новое соглашение о создании песен с Warner Records.

Майкл Ле обогатился на 1,2 миллиона во многом благодаря вирусным видео с танцами на эскалаторе с его пятилетним братом Джонатаном — два из них стали одними из самых распространяемых в TikTok, их посмотрели 478 млн раз.