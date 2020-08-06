В Петербурге арестован партнер российского ВПК. «Оборонка» осталась без импортера электроники
В Петербурге арестован гендиректор компании «ЭКБ-Нева» Владимир Лысенко. Его предприятие специализируется на поставках электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 августа Октябрьский райсуд на два месяца заключил Лысенко под стражу по делу о покушении на хищение 55 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2017 году «ЭКБ-Нева» заключила договор с «Научным центром прикладной электродинамики» на сертификационные испытание электронных компонентов.
«Работы не проводились, но компания Лысенко направила претензию с требованием об оплате. Умысел не был доведен до конца, так как у научного центра не было таких денег», - сообщает пресс-служба судов.
Лысенко задержали 3 августа. Обвинение ему не предъявляли. В суде он просил домашний арест.
«ЭКБ-Нева» закупает электронику за рубежом. Для ее внедрения в российскую «оборонку» необходима сертификация, для чего проводятся испытания. Среди заказчиков компании - НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал».
Ранее в Петербурге арестовали предполагаемого сообщника Вадима Лысенко - главу предприятия радиоразведки Кирилла Селеню.