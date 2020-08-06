В Петербурге арестован партнер российского ВПК. «Оборонка» осталась без импортера электроники

В Петербурге арестован гендиректор компании «ЭКБ-Нева» Владимир Лысенко. Его предприятие специализируется на поставках электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 августа Октябрьский райсуд на два месяца заключил Лысенко под стражу по делу о покушении на хищение 55 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2017 году «ЭКБ-Нева» заключила договор с «Научным центром прикладной электродинамики» на сертификационные испытание электронных компонентов.