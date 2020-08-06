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06.08.2020 01:21
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В Петербурге арестован партнер российского ВПК. «Оборонка» осталась без импортера электроники

В Петербурге арестован гендиректор компании «ЭКБ-Нева» Владимир Лысенко. Его предприятие специализируется на поставках электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 августа Октябрьский райсуд на два месяца заключил Лысенко под стражу по делу о покушении на хищение 55 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2017 году «ЭКБ-Нева» заключила договор с «Научным центром прикладной электродинамики» на сертификационные испытание электронных компонентов.

«Работы не проводились, но компания Лысенко направила претензию с требованием об оплате. Умысел не был доведен до конца, так как у научного центра не было таких денег», - сообщает пресс-служба судов.

Лысенко задержали 3 августа. Обвинение ему не предъявляли. В суде он просил домашний арест.

«ЭКБ-Нева» закупает электронику за рубежом. Для ее внедрения в российскую «оборонку» необходима сертификация, для чего проводятся испытания. Среди заказчиков компании - НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал».

Ранее в Петербурге арестовали предполагаемого сообщника Вадима Лысенко - главу предприятия радиоразведки Кирилла Селеню.

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Комментарии (2)

Nafanka
«ЭКБ-Нева» закупает электронику за рубежом. Для ее внедрения в российскую «оборонку» необходима сертификация, для чего проводятся испытания. Среди заказчиков компании - НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал»
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"Своё надо иметь!" (с) Позорники! Столько предприятий загубили, выпускающих элементную базу - в Ленинграде, Москве, Воронеже, Новгороде, в Горьком... У дедушки Берии уже бы за 3 месяца всё СВОЁ наладили, если б не захотели на выселки в Шушенское на полное гособеспечение! Построили на месте Объединений муравейники - думают, что помогут! Не помогут! Как и предсказывал Шнур "Перекроют вам границы, твой туризЪм пойдёт... Не годится ездить в Ниццу - эт не я сказал - Омар Хайям..."... Ну? Так и вышло... Вон у нас теперь Шнур бОльший хозяйственник, чем НЫНЕ сидящие - вот его и продвиньте "на экономику" - всё всем понятно и доходчиво объяснит - что делать, кому и как... Проку больше будет... ))) Чем от юрЫстов
Nafanka
Да уж фамилиЁ "Лысенко" много чем "хорошим" засветилась в истории нашего государства... ))) Ничего не скажешь... с таким фамилиЁ, как, впрочем, и "Трутнев" к экономике и на пушечный выстрел подпускать нельзя... Говорящие фамилиЁ... )))
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