Операция «Кузен». Курирует замполпреда Потомский

Вадим Потомский Фото: пресс-служба президента РФ

До конца октября должны быть вывезены 42 тысячи тонн неидентифицированных отходов с площадки завода МПБО-2 в Янино. По информации 47news, исполнитель контракта, самарская компания «ТрансЭко», спешно ищет полигон, который согласится принять такой объём. Понимания её представители до последнего времени у местных игроков рынка не находили. Вокруг МПБО были уже и обыски, и претензии Росприроднадзора к классу опасности, и непонятно куда девшиеся средства, уже собранные с петербуржцев за утилизацию.



При этом властям Ленобласти не было резона содействовать коммерсантам — мощности полигонов на исходе. Но и это не главное. Как только будет определено, куда поедут вереницы грузовиков, там неизбежно вспыхнет недовольство, переходящее в митинги, как это было в Сланцах.

В последние дни мнение, как говорят, поменялось. На Суворовском стали получать сигналы из полпредства президента по СЗФО. Их смысл, по данным 47news, — смягчить позицию и принять отходы с МПБО-2. Суть в том, что если МПБО-2 встанет, то не сможет принимать мусор города, и родину президента ждёт мусорный завал. Отметим, утверждение, скорее, ради убеждения, поскольку сегодня и так большая часть мусора едет напрямую в Ленобласть, минуя завод в Янино. Просто в терсхеме записано обратное. Есть мнение, что инициатором и проводником свежей мысли стал заместитель полпреда президента по СЗФО Вадим Потомский.

Тем временем в июле исполняющим обязанности директора МПБО-2 стал Башир Вешагуров. Бывший директор Тихон Шмелёв, по всей видимости, растворился в дымке следственных действий. Про Вешагурова понятно пока только то, что служил начальником отдела полиции в Барнауле. Любопытнее другой ответственный сотрудник, зовут его Багдасаров Леон Олегович. Он занимает должность замдиректора по техническому обеспечению, отвечает за транспортный цех. В итоговом протоколе комиссии по оценке результатов конкурса на упомянутый вывоз отходов Багдасаров значится как зампредседателя комиссии. Пришёл он на предприятие вместе со Шматовым в июле прошлого года.



По данным 47news, 29-летний Леон — сын 63-летней Людмилы Багдасаровой и 65-летнего Олега Багдасарова. Он приходится братом 67-летней Наталье Потомской (в девичестве Багдасаровой) — матери Вадима Потомского. То есть Леон — двоюродный брат Вадиму. Они кузены. Ещё один кузен замполпреда — 28-летний Артём Багдасаров. Артём, Леон и члены семьи Потомского дружат и в соцсетях.

По данным СПАРК-Интерфакс, Людмила Багдасарова является учредителем перевозчика бытовых отходов «Всеволожскспецтранс», где ранее бенефициаром был Вадим Потомский. Следующая компания «Флора Плюс», уже недействующая, тоже занималась сбором отходов. В её учредителях были Багдасарова и Потомский. Леон же был соучредителем в компании «Автоломбард» с 39-летней сестрой Потомского Любовью.

В период с февраля 2014 до октября 2017-го Потомский был губернатором Орловской области. В марте 2014-го в Орле зарегистрирована компания «Экотэк» с профилем «вывоз мусора». За четыре года она взяла подрядов на 120 млн рублей преимущественно от государственных учреждений. В 2017 году владельцем стал Артём Багдасаров.



После отъезда Потомского из Орла «Экотэк» сменил регистрацию на Всеволожский район. Ещё одна орловская компания Артёма — «Экополис». Потомский публично заявлял, что она создаст новый полигон и экотехнопарк. Леон же зарегистрировал в Орле ООО «Экотэксити», но уже на излёте губернаторства родственника.

В полпредстве Вадим Потомский курирует вопросы природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В сферу его ответственности входит обращение с отходами. В правительствах города и области отмечают, что он всегда вел совещания на эту тему.

Заметим, что когда полпред президента по СЗФО Александр Гуцан устал от заголовков про мусор, он усадил за один стол и Беглова, и Дрозденко. Была создана рабочая группа, возглавил её Потомский. О результатах не сообщалось.

По данным 47news, на прошлой неделе сигналы о том, что мусор нужно аккуратно принять, дошли сначала до профильного вице-губернатора Ленобласти Михаила Ильина, но понимания не встретили. Говорят, в итоге сработал примерно такой аргумент: что это за взаимодействие между областью и городом, где образуется 1,8 млн тонн мусора, если с жалкой кучей на 40 тысяч справиться не можем? Так или иначе, председатель областного комитета по обращению с отходами Алексей Пименов вроде взял под козырёк. На звонки 47news он не ответил.



Активизировался и самарский перевозчик. Правда, в Петербурге на переговорах заметили не представителя компании «Транс-Эко», выигравшей конкурс, а исполнительного директора мусорного регоператора Самарской области «Экостройресурс» Вячеслава Дормидонтова. 47news набрал его, чтобы внести ясность. В ответ из внятного услышал лишь разборчивое ругательство.

Кстати, сегодня участники рынка предполагают, что поскольку с финансированием вывоза были проблемы, победитель будет возить за свои, а МПБО-2 рассчитается позже. Уже в эту финансовую канву укладывается то, что переговоры ведёт регоператор Самарской области (оборот в 2019 году 4,6 млрд рублей, в 2018 — 12 млрд рублей).

И так понятно, что принять десятки тысяч тонн сможет только полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе либо «Новый Свет» под Гатчиной. Ещё вариант —полигон в Сланцах, но туда возить варягам экономически непривлекательно, да и мусоровозы нужны специальные, а таких и у местных-то игроков мало. В любом случае, в каждой из этих локаций сильны протестные настроения. «Самарка» — крупнейший полигон, который регулярно атакуют экологи и жители. «Новый Свет» — возвышается на 70 метров и виден из Гатчины, а Сланцы уже выходили на улицу.



Михаил Ильин на вопрос 47news, куда и когда поедет мусор с МПБО-2, традиционно проворчал и бросил трубку.

С директором регоператора Ленобласти «Управляющая компания по обращению с отходами» Николаем Хасиевым связаться не удалось, его сотрудники сообщили, что он в отпуске. Ранее собеседники в УК говорили, что для начала хорошо бы взглянуть на документы, что это за мусор. Также звучало, что бегать между улицей Чайковского и Литейным (местоположение зданий Управления экономической безопасности и Управления ФСБ. — Прим. ред.), объяснять, чего и сколько принято, ни у кого желания нет. Владелец перевозчика «Автопарк № 1 Спецтранс» и гатчинского полигона «Новый Свет-ЭКО» Анатолий Язев заявил, что не намерен принимать такой отход.

— Это невозможно ни юридически, ни технически. Он же год лежит, всё перегнило. Да и что там — неясно. Мы когда-то пробовали компост привозить, но даже от нормального — запах на всю округу. Нужна отдельная технология. К тому же у нас мощностей мало, приходится беречь для приёма отходов из города, — рассказал Язев, добавив, что вариант один — везти в Сланцы либо объявлять ЧС и раздавать всем полигонам понемногу.



По словам директора полигона «Северная Самарка» Владимира Шматова, он тоже не сможет принять отходы с МПБО-2.

— Это смесь неясного происхождения. Если смотреть классификацию, несанкционированная свалка. Этого вида отхода у нас в лицензии нет. И потом, мы принимаем 30 % коммунальных отходов, остальное — строительные. Нам такой объём коммунального даже теоретически не принять, если только не разрешат открыть вторую карту, — с ноткой торга прокомментировал Шматов.

Известный 47news телефон Леона Багдасарова на момент подготовки публикации не отвечал.

Если же о смыслах, то, по словам чиновников и коммерсантов, в связи с тупиковой ситуацией в сфере обращения с отходами сложилась ситуация, что либо гора на МПБО сдвинется, либо сдвинут куратора темы Потомского.

В разговоре с 47news Вадим Потомский удивился:

— Моему брату теперь нигде не работать, что ли? За финансовую часть и что куда везти он не отвечает. Его направление — техническая часть. За год восстановил работоспособность всей техники — биобарабаны, мусоровозы. Разобрался с потреблением электричества, на него раньше бешеные деньги шли.

— По линии размещения вы воздействуете на Ленобласть? — спросил 47news.

— Я делаю свою работу и прилагаю все необходимые усилия для наведения порядка. Этот балласт и компост должен быть размещён на полигонах, сорок лет размещали, а тут вдруг стало нельзя. Полигон в Новосёлках закрыт. Единственный субъект, который может принять, — это Ленобласть, не в Москву же везти. Все ведомства дали добро, надеюсь, в ближайшее время всё будет решено.

— Есть мнение: чиновники в целом замерли из-за боязни того, что дойдёт до президента и полетят головы.

— Если ничего не делать, то полетят не головы директоров.

Виктор Смирнов,

47news

