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31.07.2020 12:37
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КГИОП признал исторической оставшуюся от «Северной короны» часть доходного дома Покотиловой

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга признал историческим здание по адресу: Карповский переулок, 2А. Для этого пришлось поднять архивные документы.

Фото: предоставлено КГИОП
Фото: предоставлено КГИОП
Фото: предоставлено КГИОП

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 31 июля, доходный дом Покотиловой по указанному адресу изначально имел условную конфигурацию в виде буквы «Н». В советское время при строительстве гостиницы «Северная корона» часть исторического здания, а точнее, два из четырех флигелей снесли.

В 2015 году комитет рассмотрел проект реконструкции гостиницы под жилой комплекс, согласно которому демонтированные флигели предлагалось восстановить. «КГИОП выдано заключение о соответствии проекта режимам зон охраны объектов культурного наследия», — сообщили в ведомстве.

Как ранее писала «Фонтанка», сейчас снос «Северной короны» приостановлен застройщиком. Ближе к концу 2020 года ему предстоит демонтировать остатки советской части здания и провести подземные работы, которые невозможно проделать без усиления соседних исторических построек.

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Комментарии (2)

мухомор
Вторая фотография интересна. Та что с подписью. "Второй корпус. План седьмого этажа".
Если так по мнению КГИОП выглядит восстановление флигелей, то это очень печально.
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