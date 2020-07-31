Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 31 июля, доходный дом Покотиловой по указанному адресу изначально имел условную конфигурацию в виде буквы «Н». В советское время при строительстве гостиницы «Северная корона» часть исторического здания, а точнее, два из четырех флигелей снесли.

В 2015 году комитет рассмотрел проект реконструкции гостиницы под жилой комплекс, согласно которому демонтированные флигели предлагалось восстановить. «КГИОП выдано заключение о соответствии проекта режимам зон охраны объектов культурного наследия», — сообщили в ведомстве.