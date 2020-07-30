В музыкальном училище Римского-Корсакова нашли миномётную мину. Она ржавая и опасная
Ремонт в пустующем здании музыкального училища в Адмиралтейском районе Петербурга 30 июля сопровождался вниманием взрывотехников. Работы парализовал обнаруженный в подвале военный снаряд.
Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, взрывотехники ОМОН утром в четверг выехали в переулок Матвеева после сообщения о подозрительной находке. Нечто, похожее на боеприпас, заметили во время ремонта в подвале. Рабочим пришлось отложить инструменты и покинуть здание. До приезда специалистов на улице скучали восемь человек и, как оказалось, не зря.
«Это миномётная мина калибром 120 миллиметров времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии, представляющая опасность», - уточнили в Росгвардии.
По информации «Фонтанки», мину отыскали в подвале музыкального училища имени Римского-Корсакова. Боеприпас благополучно вывезли на полигон и подорвали.