Наркомафия перестаралась. Закладчики, охраняя свой «бизнес», обстреляли парней, идущих пешком в Кудрово

Тело молодого человека с огнестрельным ранением в спину нашли сотрудники полиции на границе Петербурга и Ленинградской области около 2 ночи 30 июля. Ещё одного парня с раной руки привезли в больницу из дома, расположенного неподалёку. Он рассказал о мужчине, который вышел из леса с пистолетом.

Как стало известно «Фонтанке», о стрельбе в районе железнодорожных путей между метро «Дыбенко» и Кудрово в полицию сообщил житель Всеволожского района. Он же вызвал скорую другу, который приехал на последней электричке метро и пешком с ещё двумя парнями шёл в гости к заявителю.