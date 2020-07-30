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30.07.2020 15:52
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Наркомафия перестаралась. Закладчики, охраняя свой «бизнес», обстреляли парней, идущих пешком в Кудрово

Тело молодого человека с огнестрельным ранением в спину нашли сотрудники полиции на границе Петербурга и Ленинградской области около 2 ночи 30 июля. Ещё одного парня с раной руки привезли в больницу из дома, расположенного неподалёку. Он рассказал о мужчине, который вышел из леса с пистолетом.

Как стало известно «Фонтанке», о стрельбе в районе железнодорожных путей между метро «Дыбенко» и Кудрово в полицию сообщил житель Всеволожского района. Он же вызвал скорую другу, который приехал на последней электричке метро и пешком с ещё двумя парнями шёл в гости к заявителю.

В скорой, по предварительной информации, 24-летний раненный в руку рассказал, что на них с друзьями вышел из леса мужчина и стал стрелять по ногам. Они начали убегать и не сразу обнаружили, что бегут уже двое, а не трое. Полиция в лесу нашла тело третьего — 21-летнего мужчины с ранением в спину. Он, скорее всего, истёк кровью.

В правоохранительных органах Невского и Всеволожского районов место стрельбы печально известно как популярная у закладчиков наркотиков площадка. Нередко туда приходят наркоманы, которые в поисках бесплатной дозы все перерывают и что-то находят. Против них наркомафия стала выставлять охраны, цели которой варьируются от напугать, чтобы больше не приходили, до проучить воришек. Не исключено, что молодых людей приняли как раз за искателей бесплатной дури, и потому произошёл эксцесс исполнителя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Владислав Гольянов
Тексты Фонтанки все больше напоминают сочинения двоечников на тему "как я провел лето".
prosto262130721
В материалах Ф-ки полным-полно бесплатной дури.
crosbyst
За искательниц или всё-таки искателей??
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