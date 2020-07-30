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30.07.2020 13:36
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В Дружноселье из психбольницы сбежал осужденный за разбой пациент. Санитаров он расшвырял во время ливня

Из психиатрической больницы в Гатчинском районе Ленинградской области в бега подался отправленный на принудительное лечение пациент. Осужденный за разбой мужчина разбросал санитаров и рванул через забор на свободу.

Как 30 июля стало известно 47news, накануне около восьми вечера в гатчинскую полицию поступило сообщение о 39-летнем пациенте, сбежавшем из психиатрической больницы в поселке Дружноселье. Во время побега был сильный дождь.

Мужчина был осужден за разбой, отправлен на принудительное лечение и провел в больнице три года. В марте 2020 суд вынес решение о переводе пациента на так называемый общий режим содержания. Согласно процедуре, для оформления бумаг мужчину должны были проводить в приемное отделение, а затем в другой корпус, примерно в 70 метрах.

«Вообще, по инструкции пациентов должны перевозить по территории на транспорте. Но санитары нарушили правила сопровождения, сейчас разбираемся в ситуации», — рассказал 47news главный врач психиатрической больницы Евгений Воинков.

Полиция ориентирована на розыск кареглазого темно-русого европейца ростом чуть ниже среднего. Одет он в синюю пижаму. Известно, что мужчина зарегистрирован вместе с матерью в деревне Ущевицы Волосовского района.

Пациенты нередко сбегают из Дружносельской больницы. Два года назад это удалось сделать двоим убийцам, а в 2010 году оттуда на волю выбрался Рыжий Тарзан, он же — Вячеслав Дацик.

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