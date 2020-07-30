В Дружноселье из психбольницы сбежал осужденный за разбой пациент. Санитаров он расшвырял во время ливня

Из психиатрической больницы в Гатчинском районе Ленинградской области в бега подался отправленный на принудительное лечение пациент. Осужденный за разбой мужчина разбросал санитаров и рванул через забор на свободу.



Как 30 июля стало известно 47news, накануне около восьми вечера в гатчинскую полицию поступило сообщение о 39-летнем пациенте, сбежавшем из психиатрической больницы в поселке Дружноселье. Во время побега был сильный дождь.



Мужчина был осужден за разбой, отправлен на принудительное лечение и провел в больнице три года. В марте 2020 суд вынес решение о переводе пациента на так называемый общий режим содержания. Согласно процедуре, для оформления бумаг мужчину должны были проводить в приемное отделение, а затем в другой корпус, примерно в 70 метрах.

