Выходящий в Люблинский переулок флигель доходного дома Лишке без каких-либо разрешительных документов разукрасили то ли со скандинавским, то ли с альпийским душком. У собственника есть год, чтобы согласовать преображение либо вернуть дому исторический облик.

автор фото Василий Иванов

Владельцу помещений в историческом здании на пересечении Английского проспекта и Люблинского переулка дали год на согласование самостроя, в результате которого здание XIX века преобразилось до неузнаваемости и приобрело лишний этаж вместо мансарды.Читатели «Фонтанки» ужасаются перемене облика здания, а комитет по охране памятников готовит наказание: городской закон о зонах охраны объектов культурного наследия в том числе защищает и исторический облик фасадов.

Тринадцатый арбитражный суд Петербурга 29 июля утвердил мировое соглашение между службами государственного строительного надзора Петербурга и компанией с московскими корнями «Техинвест». Предмет спора: внешний вид исторического здания постройки конца XIX века — доходного дома Лишке.



В 2018 году вместо мансарды на флигеле, выходящем в Люблинский переулок, начал расти полноценный четвертый этаж. Разрешение на строительство, обязательное в этих случаях, у собственника отсутствовало. Разрешения на изменение внешнего облика здания в охраняемом историческом центре города у профильного комитета по охране памятников также никто не спросил.



В 2019 году Госстрой подал иск к собственнику помещений. Согласно данным СПАРК, «Техинвест» принадлежит московскому ООО «Плацебо-25», которым владеют Станислав Попов (80 %) и Роман Петросян (20 %).

В первой инстанции Арбитражный суд 27 марта 2020 года удовлетворил требования истца и обязал владельца помещений в течение года с момента вступления решения в силу привести самовольно реконструированный объект в первоначальное состояние. «Техинвест» подал апелляционную жалобу, тем временем здание продолжало преображаться. В частности, фасад из песочного стал розовым и серо-синим, изменились оконные проемы, а по фасаду развесили декор в виде оленьих голов. Это, в свою очередь, вызвало возмущение петербуржцев - читателей «Фонтанки», которые поделились фотографиями здания.

автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов автор фото Василий Иванов

Как пояснили редакции в Госстройнадзоре, при рассмотрении апелляционной жалобы ответчик признал допущенный им факт правонарушения и направил обращение в службу о рассмотрении возможности заключения мирового соглашения. «Сегодня определением Тринадцатого арбитражного суда утверждено мировое соглашение между сторонами судебного спора, которое предусматривает обязанность ответчика устранить допущенные им нарушения», — добавили в службе.

В частности, ответчик должен разработать проектную документацию на реконструкцию, получить заключение экспертизы и разрешение на строительство в течение года. В противном случае решение о сносе незаконной надстройки вступит в законную силу.

Однако шансы, что «Техинвесту» удастся это сделать, сомнительны. Несмотря на то, что здание не является памятником, оно, согласно городскому закону № 820–7 о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположено в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах (ОЗРЗ-1).



«В соответствии с действующей редакцией закона... режимами зон охраны сохраняется внешний облик здания, в том числе декор лицевых фасадов», — прокомментировали в комитете по охране памятников.

Более того, в КГИОП подтвердили, что проект устройства мансарды по указанному адресу в комитет не поступал. Соответственно, заключение о соответствии либо несоответствии проекта режимам зон охраны не выдавал. Сейчас КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия, чтобы привлечь виновных лиц к предусмотренной законом административной ответственности.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

