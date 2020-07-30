Эклектика с головой оленя. На доме Лишке вырос лишний этаж и рога
Выходящий в Люблинский переулок флигель доходного дома Лишке без каких-либо разрешительных документов разукрасили то ли со скандинавским, то ли с альпийским душком. У собственника есть год, чтобы согласовать преображение либо вернуть дому исторический облик.
Владельцу помещений в историческом здании на пересечении Английского проспекта и Люблинского переулка дали год на согласование самостроя, в результате которого здание XIX века преобразилось до неузнаваемости и приобрело лишний этаж вместо мансарды.Читатели «Фонтанки» ужасаются перемене облика здания, а комитет по охране памятников готовит наказание: городской закон о зонах охраны объектов культурного наследия в том числе защищает и исторический облик фасадов.
Тринадцатый арбитражный суд Петербурга 29 июля утвердил мировое соглашение между службами государственного строительного надзора Петербурга и компанией с московскими корнями «Техинвест». Предмет спора: внешний вид исторического здания постройки конца XIX века — доходного дома Лишке.
В 2018 году вместо мансарды на флигеле, выходящем в Люблинский переулок, начал расти полноценный четвертый этаж. Разрешение на строительство, обязательное в этих случаях, у собственника отсутствовало. Разрешения на изменение внешнего облика здания в охраняемом историческом центре города у профильного комитета по охране памятников также никто не спросил.
В 2019 году Госстрой подал иск к собственнику помещений. Согласно данным СПАРК, «Техинвест» принадлежит московскому ООО «Плацебо-25», которым владеют Станислав Попов
В первой инстанции Арбитражный суд 27 марта 2020 года удовлетворил требования истца и обязал владельца помещений в течение года с момента вступления решения в силу привести самовольно реконструированный объект в первоначальное состояние. «Техинвест» подал апелляционную жалобу, тем временем здание продолжало преображаться. В частности, фасад из песочного стал розовым и серо-синим, изменились оконные проемы, а по фасаду развесили декор в виде оленьих голов. Это, в свою очередь, вызвало возмущение петербуржцев - читателей «Фонтанки», которые поделились фотографиями здания.
Как пояснили редакции в Госстройнадзоре, при рассмотрении апелляционной жалобы ответчик признал допущенный им факт правонарушения и направил обращение в службу о рассмотрении возможности заключения мирового соглашения. «Сегодня определением Тринадцатого арбитражного суда утверждено мировое соглашение между сторонами судебного спора, которое предусматривает обязанность ответчика устранить допущенные им нарушения», — добавили в службе.
В частности, ответчик должен разработать проектную документацию на реконструкцию, получить заключение экспертизы и разрешение на строительство в течение года. В противном случае решение о сносе незаконной надстройки вступит в законную силу.
Однако шансы, что «Техинвесту» удастся это сделать, сомнительны. Несмотря на то, что здание не является памятником, оно, согласно городскому закону
«В соответствии с действующей редакцией закона... режимами зон охраны сохраняется внешний облик здания, в том числе декор лицевых фасадов», — прокомментировали в комитете по охране памятников.
Более того, в КГИОП подтвердили, что проект устройства мансарды по указанному адресу в комитет не поступал. Соответственно, заключение о соответствии либо несоответствии проекта режимам зон охраны не выдавал. Сейчас КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия, чтобы привлечь виновных лиц к предусмотренной законом административной ответственности.
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»