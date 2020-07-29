Генерал ФСБ Ткачев расписал «Возрождение». Масштабы личностей несопоставимы

Шеф Управления «К» ФСБ России инициировал обследование крупной дорожно-строительной компании Петербурга. Из Москвы увидели уклонение от налогов, хотя и возможное. Вся интрига — в одной подписи.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»



По информации «Фонтанки», поутру 28 июля в головной офис строительной компании «Возрождение» в Михайловском переулке пришли оперативники петербургского Управления ФСБ. Сотрудники показали руководству постановление о проведении обследования помещения.

Заметим, что это широко распространенная процедура, выработанная оперативными подразделениями МВД, ФСБ и ФНС. Так называемая доследственная проверка. В данном контексте уместно процитировать отдельные части документа.

«…рассмотрев поступившие сведения о возможном уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере … (далее перечисляются все 13 предприятий группы компании «Возрождение»)» ФСБ делает вывод об уклонении от налогов на сумму в 200 млн рублей. «…в действиях неустановленных лиц из числа представителей вышеуказанных организаций усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, однако в настоящее время нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — постановление заканчивается.



Все же невидимым, но главным ньюсмейкером здесь является лицо, подписавшее этот документ, — заместитель руководителя Службы экономической безопасности ФСБ России, начальник Управления «К» (кредитно-финансовая линия) генерал-лейтенант Иван Ткачев.

Если кратко, то для взрослого отечественного бизнеса не секрет, что самыми влиятельными среди всего правоохранительного блока страны, курирующего экономику, считаются как раз начальник СЭБ ФСБ РФ Сергей Королев и его заместитель Иван Ткачев. Так что при всем уважении к серьезному игроку на рынке дорожного строительства Петербурга и Ленобласти — группы компаний «Возрождение», её собственник Игорь Букато не соответствует уровню их компетенций.

Также «Фонтанке» известно, что предварительных оперативно-разыскных мероприятий Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти не проводило. Налоговая Петербурга также не в курсе, какие претензии могут быть к «Возрождению». То есть первоначальная информация аккумулировалась в столице. Добавим, что уже в Петербурге формальным инициатором стал сотрудник Управления «К», прилетевший в город накануне.



По данным нашего издания, именно этот факт и стал предметом обсуждения, в том числе конспирологического, среди профильных бизнесменов Петербурга.

Что касается публичной реакции компании «Возрождение», то там «Фонтанке» прокомментировали, что некоторая информации в СМИ — некорректна. Мол, не было ни обысков, ни подозрений в хищении бюджетных средств. Личный пресс-секретарь Игоря Букато, безусловно, была корректна по отношению к силовикам, но, как показалось журналисту, подбирала слова, пытаясь скрыть недоумение произошедшим.

Мероприятия закончились тем, что оперативники забрали из бухгалтерии документы, уместившиеся в три-четыре коробки.

С этого места можно напомнить о ситуации, сложившейся сегодня на дорожно-строительном рынке города.

ПО «Возрождение» больше всех пострадало от проведенного Смольным «коронавирусного» секвестра бюджета-2020. Доходная часть бюджета урезается более чем на 100 млрд. Наиболее болезненно это коснётся объектов комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) — с 25,9 млрд рублей срезали 8. Исполняемый «Возрождением» контракт на строительство Московско-Дунайской развязки «похудел» только в 2020 году с 839 до 50 млн рублей, а планы на 2021 год сократились с 2,6 млрд до 448 млн. За ремонт Шлиссельбургского шоссе получит не 341, а 41 млн рублей. «Возрождение» потеряет больше всех, но и весь рынок дорожного строительства города становится обескровленным.



Из оставшихся крупных игроков деньги теряют и ООО «СК «Орион плюс»» (больше миллиарда), и АО «Буер» (больше 300 млн), и АО «ВАД» (700 млн), АБЗ «Дорстрой» (больше 1,2 млрд рублей). В результате технике, взятой в лизинг, приходится стоять без дела, рабочим — вынужденно отдыхать. По такой схеме в городе ушел в небытие уже не один крупный и даже знаковый игрок: «Мостоотряд №19», «Мостострой №6», «Пилон».

Два последних после «клинической смерти» пытается реанимировать малознакомый дорожному истеблишменту предприниматель Нодар Асоев. Он недвусмысленно намекает, что нацелился на крупнейшие городские проекты, включая даже Восточный скоростной диаметр. Опрошенные «Фонтанкой» профильные чиновники спорить с этими планами не стали.

И, наконец, за интересантом в ситуации с ФСБ и «Возрождением» склонные к конспирологии дорожники видят тень одного из крупнейших в стране строительных подрядчиков — группу «Ташир» армянского миллиардера Самвела Карапетяна. Правда и то, что все, кто уполномочен отвечать на прямые вопросы «Фонтанки» об этом, связь между Асоевым и «Таширом» опровергают. Другое дело, откуда у Нодара Асоева возьмутся ресурсы, чтобы поднять проекты такого размера, и какие аргументы он найдет, чтобы отодвинуть от кормовой базы действующих игроков, — до сих пор непонятно. Или было непонятно.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

