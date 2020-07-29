Волонтёр, спустившийся с небес

Не так давно в Санкт-Петербургском Детском хосписе появился новый волонтёр. Можно сказать, что он буквально спустился с небес.

Жизнь Дмитрия Якименко связана с небом — вот уже 20 лет он работает пилотом гражданской авиации. А с недавних пор в свободное время он управляет транспортом поменьше — помогает Детскому хоспису развозить продукты и другое необходимое к семьям подопечных домой и в стационары. О своих занятиях Дмитрий говорит скромно и с каким-то особым благородством, а ещё очень просит «не делать из него героя».

Дмитрий рассказал, как стал автоволонтёром в хосписе, что вдохновляет лётчика в профессии и в жизни, над какими городами самые красивые закаты и о многом другом.



— Дмитрий, как Вы попали в Детский хоспис?

— В Интернете я искал интересные книги. Мне в руки попала книга Мариам Петросян «Дом, в котором». Она стала своеобразным триггером. Это книга о детях-инвалидах, о детях, от которых отказались родители, и о детском доме, куда они попадают.

— Чем Вас так зацепила эта книга? Сталкивались ли Вы когда-нибудь с темами, поднятыми в ней?

— Раньше я об этом не думал. Жизнь шла своим чередом. Я достигал собственные цели, у меня были свои дела. И тут эта книга. Сначала было тяжело читать — очень специфическое произведение, но когда вникаешь в содержание, воспринимается на одном дыхании. Прочитав книгу, я неожиданно для себя открыл эту сторону человеческой жизни и захотел поучаствовать.

— А как хоспис появился в Вашей жизни?

— Мне попался на глаза сайт Детского хосписа, и я отправил запрос на курсы волонтёров. Через некоторое время координатор добровольцев связалась со мной и пригласила в Школу волонтеров.

— Давно ли это произошло? И в чём заключается Ваша волонтёрская помощь?



— Если мне не изменяет память, во второй половине октября у нас началось обучение. Из-за напряженного графика работы и сейчас из-за карантина у меня не получается присутствовать на всех детских праздниках, поэтому пока моя помощь сводится только к автоволонтерству.

Совсем недавно я развозил продуктовые наборы семьям. Помню, был какой-то праздник, и я перевозил вещи, игры, сладости из хосписа на Бабушкина в стационар в Павловске.

— Я почти каждый день обращаюсь за помощью к автоволонтёрам, поэтому хорошо понимаю, насколько это важно. Какими были Ваши ожидания и первые впечатления от визита в хоспис? Что удивило больше всего?

— Меня поразил коллектив, который работает в хосписе. Я увидел, насколько люди здесь дружны. Это своего рода семья. Какие-то ожидания — нет. Я бы не сказал, что рисовал в голове какую-то картину.

— Было ли Вам страшно?

— Страха смерти не было — сто процентов. Я даже не думал об этом. Был страх того, что я не смогу смотреть на боль и страдания другого человека и при этом не показывать грусть. Каждый раз, когда я вижу ребенка-инвалида, у меня в душе что-то переворачивается. Тяжело сдерживать эмоции и внутренний протест. Вот к этому я готовился.



— Не так давно я общался с одной нашей подопечной — девушкой-подростком на инвалидной коляске. Она говорит, что люди обычно испытывают жалость к болеющим детям, а при этом сами дети чувствуют себя полноценными и считают ненормальными «двуногих» (это её шуточное определение для людей без физических ограничений).

— Ребёнок из хосписа хорошо «читает» приходящего к нему человека и знает, о чём тот думает. Как правило, дети-инвалиды развиваются быстрее, чем мы — взрослые.

— Во время карантина Вы прислали нашим детям привет прямо из полёта в виде бумажного журавлика и фотографии неба. Почему, находясь на высоте стольких километров, Вы вспомнили о хосписе?

— Я смотрел материалы, которые присылала координатор волонтёров. Кто-то отправлял приветы из дома, кто-то показывал, как выращивает цветы на даче, и так далее. Я долго ломал голову: что же отправить? Удалёнка удалёнкой, но мы всё равно продолжали работать. Я вышел из положения, сделав фотографию в очередном рейсе. Два часа я потратил на то, чтобы смастерить оригами. Это что-то с чем-то! Очень тяжело, как оказалось. Мой бумажный журавлик получился похожим на птеродактиля. (Смеется.)



— Вышло очень круто! Дмитрий, а почему Вы решили стать лётчиком?

— Я потомственный лётчик, у меня отец был пилотом. Конечно, отец для меня — пример. Я долгое время мечтал стать военным пилотом, но потом всё-таки гражданская авиация победила.

— А что Вас вдохновляет в профессии?

— Хороший вопрос. Это как с воздухом. Стоит сделать один вздох, и воздух начинает нравиться сам по себе. Так же с небом. Стоит начать работать, один раз увидеть красоты неба в реальности, а не на картинке, и больше не остановиться. И потом, небо ведь каждый раз разное. Не бывает двух абсолютно одинаковых пейзажей.

— Вы сейчас говорите как настоящий романтик.

— Так и есть. В нашей работе лишние люди не задерживаются. Наша работа очень тяжёлая и психологически, и физически, несмотря на то, что мы сидим на одном месте и нажимаем кнопки. Одни романтики у нас и работают.

— У многих, в том числе у меня, есть понимание, что пилоты — герои нашего времени. А кто для Вас является героем?

— Не пилоты, это точно. Для меня медики являются героями нашего времени. Уже в сознательном возрасте, в 25–30 лет, меня посетила мысль, что, может быть, стоило попробовать себя в роли хирурга. Люди, которые занимаются становлением человека, охраняют наш покой, берегут наше здоровье — учителя, пожарные, медики — вот это герои нашего времени. Но никак не летчики.



— Да ладно! Давайте так, и летчики тоже?! Я всегда восхищался этой профессией: и красивая форма, и уверенная походка, и ответственность за огромное количество людей!

— Ответственность — да. Но я считаю, что у каждого человека в жизни своя ответственность. У кого-то за двух, у кого-то за 150 человек. Я не думаю, что моя профессия находится на передовой. Нормальная мужская работа. Не более того.

— А были ли в Вашей практике интересные или даже опасные ситуации?

— В моей практике случался отказ двигателя. Тогда я работал вторым пилотом. Мы летели на самолете Ту-204 из Владивостока во Внуково. В районе Екатеринбурга у нас отказал правый двигатель. Мы нашли запасной аэропорт и благополучно посадили самолет.

— Бывают банальные вопросы, но один из них я не могу Вам не задать. Мне всегда было интересно, над какими городами самые красивые закаты?

— Красота закатов зависит от облачности в момент заката, но никак не от города. Закаты красивые сами по себе.

— Почему важно помогать? Зачем Вы решили это делать?

