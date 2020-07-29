ОЖД показала, как ночью на рельсы ставили сошедший с них на Купчинской состав
Пресс-служба железной дороги утром 29 июля распространяет кадры того, как на станции Купчинская завершаются работы по подъему сошедшего подвижного состава.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги
К 10 утра подняты вагон, электровоз и одна секция второго электровоза. Для этого даже пришлось снять секцию системы освещения, чтобы краном поднять часть состава.
В работах задействовано порядка 180 человек. Также привлечена техника, в числе которой краны восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
«Продолжаются работы по подъему второй секции электровоза, восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети», — отмечают в пресс-службе.
Авария на на станции Купчинская произошла 28 июля днем. Сдвоенный электровоз с тремя пустыми вагонами двигался навстречу другому электровозу также с пустыми вагонами. По данным транспортного следствия, один из машинистов не среагировал на запретительный сигнал семафора, столкновение произошло по касательной. Пострадал машинист. По данным «Фонтанки», у него травма головы и ушиб грудной клетки. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, раненый госпитализирован в клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Петербурге. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще одному человеку, по данным МЧС, оказали помощь на месте.
Авария не привела к сбою расписания, подчеркивают в ОЖД, так как «на данном участке пассажирские перевозки не осуществляются», а «грузовые составы следуют по своим маршрутам».