«В доллар по 85-90 пока не верю, а 75-77 – вполне». Профессор Коган про завтрашний рубль.

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Рост цен на золото – как фактор радости россиян от наполнения бюджета, ничтожен, а изъятие необоснованных доходов ради пенсий россиян – популизм. Профессор ВШЭ Евгений Коган подвёл для «Фонтанки» экономические итоги уникальной весны и первых двух месяцев лета перед началом очередных «биржевых ралли».



Евгений Коган Фото: из личного архива

- Евгений Борисович, с чем мы входим в последний месяц перед осенней бурей?

- Всё, что происходило в последние месяцы, было уникальным. Как говорил великий Черномырдин, «такого никогда не было, и вот опять». Начался кризис чисто рукотворный. Мы конечно специалисты именно по рукотворным кризисам, мы их любим делать, но этот - уникальный рукотворный кризис. Выход из всемирного, и тоже рукотворного, кризиса тоже уникален. Весь мир был залит деньгами. Мы пошли по своему пути. Вроде бы по общему, ведь тоже помогали и бизнесу, и гражданам. Но делали это как-то нерешительно. Можно сказать, что у нас свой путь «сдержанной помощи». По принципу «а давайте посмотрим, сколько ещё эта лошадка выдержит?».



- Но вроде пока продолжает ехать. Жива лошадка пока.

- Пока едет. Она будет ехать и дальше, скорее всего. Все страны, которые были залиты деньгами, быстро выйдут из кризиса. Сравнительно быстро. Быть может, будет вторая волна, третья. Но полгода-год, и точно выйдут. России же в этом кризисе придётся задержаться, потому что основная наша проблема – стремительное снижение реальных располагаемых доходов населения. Многие люди в стране сегодня уже вытащили все свои заначки. И те, кто лишился работы, и те кто просто брал перерыв и сегодня пытается восстанавливаться, и предприниматели, которые вынуждены платить ту же аренду, как раньше, то есть вынуждены пересматривать и перестраивать свой бизнес на ходу.

- Почти половина россиян нуждается в помощи государства в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, сообщил нам «Сбербанк». Нищета – залог стабильности в патерналистском государстве? Народ с протянутой рукой будет послушным? - Нищета - это не залог стабильности государственного управления. Нищета – это естественный выход из ситуации, который будет, поскольку наше государство посчитало, что населению можно дать чуть-чуть, не сильно заморачиваясь. Дать можно и бизнесу немного, но поиграть в ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который применяется в 2020 году при принятии решений об отраслевой экономической поддержке – прим.ред.). Этому дала, этому не дала. Посчитать, что если у тебя нет предприятий общественного питания, то ты особо сильно не пострадал. Это не так. Экономика - это совокупность цепочек и обилия экономических субъектов. В действительности даже IT-компании, которые сказали, что у них всё нормально, не являются таковыми Ведь даже их заказчики – это часто бизнес из реального сектора. А там всё плохо. Огромное количество проблем возникли у бизнесов, которые не подходили под выделенные ОКВЭДы. Если наши отцы-кормильцы считают, что МРОТ – это та величина, которая позволяет не просто жить, но жить счастливо, то они очень сильно заблуждаются. МРОТ – это то, что способно отделить человека от того, кто не совсем голоден. Но он не может прокормить семью, заплатить аренду, ничего другого. Поэтому, когда наши власти решили, что размер МРОТ – это помощь, они показали своё полное непонимание ситуации. Мы имеем государство, которое помогло крайне мало. В результате этой помощи у многих бизнесменов родилось очень простое осознание – выиграли те, кто работали не по белому, а по серому. Именно они смогли легко сократить зарплаты, ведь увольнять людей нельзя. Такие предприятия просто напросто уменьшили размер помощи в конверте на какое-то время. Перекантовались. Второе. В результате кризиса ещё возрастёт доля госсектора. А частный сектор как жил тяжело, так и будет, и еще тяжелее. Итог – ещё больше людей захочет уехать из страны. И ещё больше людей будут задавать вопрос, а зачем нам государство? Ведь мы платим ему налоги, а когда нам плохо, где его помощь нам? Я со многими общаюсь. Люди так и говорят – зачем они нам? Например, в Канаде сейчас многие люди получают пособия по 2000 долларов в месяц. И это больше, чем они имели до кризиса. Люди на самом деле не понимают, зачем им выходить на работу, хотят сидеть на шее государства дальше. Я таких много знаю. Это одна крайность. Но когда государство даёт 150 долларов и считает, что этого достаточно, чтобы перекантоваться в условиях потери бизнеса, это тоже крайность! Это же просто бред.



- Понедельник показал очередные рекорды золота. Что происходит с нестареющим активом человечества?

- Всё нормально с ним. Американцы принимают один за другим пакеты помощи экономики и населению. Занимаются тем, что печатают деньги, по сути. Естественно, что эта огромная разбухающая денежная масса давит на стоимость активов. В итоге идёт падение стоимости доллара относительно золота, драгметаллов, коммодитиз (товары, активно перепродаваемые на организованных рынках – прим.ред.). Можно сказать, что это золото растёт, а можно сказать, что это доллар падает относительно золота. Огромная напечатанная денежная масса идёт в золото. Например, ещё недавно медь стоила примерно 5,5 тысяч долларов за тонну. А сегодня в моменте 6,4 тысячи! Не только золото растёт. Очень сильно выросло серебро. Если золото выросло с 1600-1700 долларов за унцию до 1930 в моменте, то серебро ещё недавно торговалось по 16-17, а теперь по 24. Колоссальный рост! Причина одна и та же – огромная ликвидность. Те, кто получают пособия, разделились на две части. На тех, кому это нужно для покупки хлеба и молока. У кого нет работы. И тех, кому эта помощь особо не нужна, когда помощь идёт на фондовые рынки. Очередной пакет готовится на триллион долларов. Понятно, что под этот пакет, по сути, под ожидания большой эмиссии, растёт спрос. В итоге золото и выросло на 8%, а серебро на 25%.



- Какова динамика «печати» новых долларов?

- До кризиса баланс ФРС был порядка 4 триллионов долларов. Сейчас уже порядка 7 триллионов. Если продолжить накачку, может быть 8-10 триллионов. Смотрим за балансом ФРС.

- Но ведь дороговизна золота – это не так плохо для РФ? На росте стоимости жёлтого металла индекс Мосбиржи обновил максимум с конца февраля.

- У кого-то в этой ситуации, действительно, всё хорошо. У золотодобытчиков всё хорошо. Зарабатывают и крупнейшие мировые компании, и наши Petropavlovsk, «Полюс», Polymetal. Это и на экономике государства сказывается в плюс. Другое дело, что это капля в море. Золотодобыча – это мизер в сравнении с доходами от нефти и газа. Если бы вся наша экономика сидела сейчас на золоте, то это было бы для нас здорово. Хорошо, что Центробанк часть резервов в своё время перевёл в золото.

- Не только ЦБ! Российские миллиардеры из списка Forbes за время пандемии разбогатели почти на 71 миллиард рублей. Там многие известные персоны тоже в профите. Но обычным россиянам как порадоваться за «наших»? Научите.



- Кризис – это всегда такой момент, когда деньги, ресурсы, активы, переходят из слабых рук к сильным. Богатые становятся богаче. Бедные – беднее. Ничего нового тут нет. Это было, есть и, к сожалению, будет. Если растут цены на золото – значит все те, кто занимается его добычей, в первую очередь «Полюс», чувствуют себя очень неплохо. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что растут цены на коммодитиз. Бенефициары этого дела чувствуют себя неплохо тоже. Вполне себе неплохо себя чувствует «Норильский никель». Девальвация, которая произошла, с одной стороны, вынула деньги из кармана беднейших слоев, особенно тех, кто покупает импорт. С другой стороны, девальвация помогла лучше дышать нашим экспортёрам. Это тоже правда. Никель сейчас совсем не дешёвый. Если бы не та авария, всё было бы совсем хорошо. Сегодняшняя девальвация, когда мы видим, что рубль аккуратненько ведут в направлении 72-73 рубля за доллар - это опять же, способ аккуратненько пополнить бюджет. Мы это видим.



- Простому россиянину что с этим знанием делать?



- Простым россиянам с этим, действительно, ничего сделать невозможно. Что ты сделаешь? Ты же не можешь изменить движение направления планет. Ты не можешь скупить все рубли и сделать так, что рубль стремительно подорожает. Как обычно, россияне могут надеяться только на себя. Но тут есть одна проблема. Если в 90-е годы наша экономика была абсолютно незарегулирована, а государство говорило: «крутитесь как хотите», народ как-то зарабатывал. Те, кто крутился, выкрутился. И мы видим тучные нулевые, когда подорожала нефть, то все кто крутился, выкрутились вообще очень неплохо. Большинство точно. Но сегодня мы имеем дичайшее засилье государства… Зарегулированность абсолютно всего. От банковской деятельности до любого бизнеса, где нужно бумажки, и бумажки, и бумажки приносить. Постоянные проверки. Крутиться стало сложнее на порядок. Простой бизнес сегодня в невыносимой ситуации. По сути, частника сегодня подталкивают к тому, чтобы он плюнул на бизнес и шёл работать на государство.

- Минфин хочет изымать у россиян «подозрительные накопления». Изъятое передавать Пенсионному фонду. Наконец-то изъятия накоплений, которых «не будет», начались?



- Внешне идея выглядит вроде как неплохо. Можно сказать, по-робингудски. Отнимем у ворья, отдадим старикам. Идея великолепна с точки зрения популизма. Так и вижу старичков, которые, послушав новости по телевизору, скажут, что это правильно. Это же в русле борьбы с коррупцией! Пополнение пенсионного фонда! Источники искать надо, а вот же они! Отняли у плохих парней. Отдали несчастным. Вроде всё здорово. Минусы. Попахивает это всё полным отсутствием презумпции невиновности или, по сути своей, потенциальной конфискацией. А кто будет определять степень подозрительности? А судьи кто? Очень часто может произойти ситуация, когда человек даёт документы, а часть из них утеряна, самые разные в жизни бывают ситуации. А ему говорят, не катят твои бумажки. Под это дело многие будут сводить счёты. Кто-то не сможет дать документы, а кому-то не дадут возможность их предоставить. У нас же так тоже бывает. Попахивает невольной конфискацией при презумпции невиновности. В итоге усилится отток капитала. Пробегут те, кто ещё не убежал на страхе конфискации. Получится как в старые добрые времена, хотели как лучше, получили как обычно. Пенсиям это не поможет! Пенсионер как получал, так и будет получать. Больше пенсионер не будет получать точно. Но власти нужны источники пополнения соответствующих фондов. А то, что людям и бизнесменам это подарит новую панику – это серьёзно. Это удар по фондовому рынку. Люди будут бояться, что какие-то деньги начнут считать серыми. Соответственно, их будут пытаться перепрятать. Оценить долю таких капиталов невозможно. Как можно ответить, насколько насторожился Штрилиц в известном анекдоте? Это негативный сигнал для бизнеса, когда бизнесмены скажут «страшновато». Итог – бизнес увеличит отток капитала, вот и всё.

- Вы себе как представляете портрет автора этой идеи? Профессионал?

- Ну… Вы сами и ответили, что профи такую фигню писать не будет. Можно, я не буду называть фамилии? А то перейду на ругань… - Некоторые экономисты пишут, что падение курса рубля на этой неделе – следствие грядущих новых санкций США. Справедливо?

- Идёт борьба внутривидовая в Америке. Демократы и Республиканцы. Они используют правило трёх «R». Расизм, Россия и Рецессия. Инструменты в борьбе с Трампом. Расизм уже хорошо поюзали. Теперь вовсю используют тему России. Дальше будут страсти про рецессию. Рынки ещё полетают в разные стороны. Россия популярна сейчас. Из нас удобно делать плохих парней. Впаяют, может быть, очередные санкции. Может и символические, но «страшно-страшно». Думаю, что это возможный фактор. Я писал об этом месяц назад. Я сделал ролик о том, что рубль будет в диапазоне 72-75. Так и есть. И я там просто дал список причин, почему рубль пойдёт не на 65, как говорили аналитики «Альфа-банка», или Герман Оскарович, у которого рубль шёл на 62. Я дал чёткие ориентиры. Вот он сейчас 72,5.

- Евро на бирже на этой неделе ставил новые рекорды - 84 рубля. Европейская валюта сейчас насколько интереснее в плане поиска «островков стабильности»?

- Ситуация очень простая. Америка напечатала очень много денег, грозится напечатать ещё. Естественно, что это вызывает определённую временную слабость доллара относительно других валют. В частности, относительно евро. Европейцы собрались и сделали стабилизационный фонд. Сделали очень хорошую вещь для Европы. Все обрадовались. Естественно, что это привело к временному укреплению евро. Не удивлюсь, если в итоге евро будет на уровне 1,19-1,21 доллара. Но больше в укрепление евро я не верю. По одной простой причине. Если евро будет дороже 1,21, это будет страшный удар по экспорту ЕС. Им просто будет очень тяжело жить. Они просто задохнутся. Для них, чем слабее евро, тем лучше. А Европа - это нетто экспортёр. Крепкие евро экспортёрам нужны как зайцу стоп-сигнал. Думаю, что ещё денег напечатают.

- «Северный поток-2» долго будут стопить? Вы как оцениваете влияние давление США на этот проект с точки зрения негатива для нашей экономики?

- Тут есть проблема для проекта. Мы же подписали соглашение с Украиной. «Северный поток» был нужен, чтобы не пускать газ через Украину. Но пустили. Получается, что теперь «Северный поток» нужен больше немецкой экономике, чем российской. Мы гоним газ, так или иначе. Санкции же очень хитрые. Любой, кто соприкоснётся с проектом, в частности тот, кто подпишет приёмку этого проекта, может подпасть под санкции. И это история весьма долгоиграющая. Не факт, что проект легко примут в эксплуатацию. Американцы сделали как обычно по-иезуитски подло.

- Нефть. В Августе страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу. Ждём очередного обнуления, как мы с вами констатировали в апреле?

- А я не знаю. Про нефть отказываюсь давать комментарии. Слишком много факторов. Может, будем наращивать, а цена пойдёт вниз. Может наоборот. Нефть – слишком сложная категория, которую я бы не пытался вообще прогнозировать сейчас. Могут быть геополитические проблемы, и цены полетят вверх. А может спрос упасть опять, и всё плохо. Не берусь это прогнозировать. Когда я говорил про рубль по 72-75, я основывался на конкретных фактах и знаниях нашей жизни.

- Тогда хотя бы про доллар по осени намекните.

- 75 где-то. Может чуть больше. Может быть, какие-то неприятности случатся ещё, вторая волна, например. Тогда улетит на 77-79. В то, что мы увидим доллар по 85-90, я не верю пока. Всё-таки резервы у нас накоплены большие. Но то, что мы можем увидеть 75-77, вполне.

Николай Нелюбин, специально по «Фонтанка.ру»

