Шанс, который нельзя упустить. 4-летнему Макару нужна сложная и дорогая операция на сердце

Врачи сообщили маме, что с сердцем Макара не все хорошо, ещё на 32 неделе беременности. Поставить точный диагноз тогда не удалось. Малыш родился в срок в крайне тяжелом состоянии и сразу попал в реанимацию. После обследования выяснилось, что у Макара сложнейший порок сердца с редкими аномалиями. Опыта хирургического лечения таких пороков ещё очень мало, поэтому врачи не стали проводить операцию.

Когда Макара выписали, мама сразу же стала искать клинику, где сыну смогут помочь. Поиски были долгими, ответ пришёл только из Германии. Мальчика пригласили на обследование в Берлинский кардиоцентр. Однако немецкие врачи после всех необходимых исследований также отказались проводить операцию из-за сложности порока и высокого риска оперативного вмешательства.

Кроме того, к пороку сердца добавился ещё один диагноз — синдром Ди Джорджи. Это редкое генетическое заболевание, которое стало причиной ослабленного иммунитета и задержки психомоторного развития мальчика. Российские врачи диагноз немецких коллег подтвердили.

Макару становилось хуже с каждым днём. Родители продолжали искать варианты. Наконец ответ пришёл из нидерландского Лейдена. Здесь профессор Марк Хазекамп провёл успешную операцию, увеличившую поток крови в лёгкие. Это был первый этап коррекции. Но на следующую, ещё более сложную операцию, Марка в Лейден уже не пригласили.

И снова начались поиски подходящей клиники. Мальчик продолжал бороться за жизнь, но эта борьба становилась всё тяжелее. Длительное ожидание лечения только усугубляло и без того сложную ситуацию. Поэтому, когда пришёл ответ от профессора Виктора Храшки из Детской больницы Висконсина (США), родители восприняли это как настоящее чудо.