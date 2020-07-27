Комитет по контролю за имуществом (ККИ) начал снос заборов на территории таунхаусов в Коломягах. Как рассказали «Фонтанке» читатели 27 июля, уведомлений о планируемом сносе собственного имущества они не получали. Речь об ограждениях на земельном участке, расположенном в Коломягах по адресу: ул. Маршала Новикова, вблизи дома 23, к. 1, лит. А. Как рассказала собственница одного из домов Ольга, снос 27 июля начали сотрудники учреждения, подведомственного ККИ. «Насколько я знаю, ТСЖ было известно о жалобах жителей соседних домов на наши ограды, — отметила она. — Но лично меня никто не уведомлял, что мое имущество сегодня снесут варварским способом без суда и следствия, не предъявив ни одного документа». По ее словам, под снос идут около 70 ограждений, расположенных в квартале.

автор фото читательница «Фонтанки» Ольга автор фото читательница «Фонтанки» Ольга автор фото читательница «Фонтанки» Ольга автор фото читательница «Фонтанки» Ольга автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

В ККИ пояснили, что снос забора проводится в рамках освобождения земельного участка — у ТСЖ «Северная усадьба» не было документов, разрешающих устанавливать на нем какие-либо элементы благоустройства. «Несмотря на то что пользователю было предоставлено достаточное количество времени на освобождение земельного участка, в добровольном порядке территория освобождена не была», — подчеркнули в комитете.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2018 году ККИ оштрафовал ТСЖ «Северная усадьба» на 50 тысяч рублей за самовольное размещение забора и бытовки контрольно-пропускного пункта на территории квартала. Причиной этому послужило то, что собственность на землю была не разграничена, а участки не проходили кадастровый учет и были свободны от прав третьих лиц. Однако ТСЖ успешно оспорило решение ККИ в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти в первой и второй инстанции.

По словам чиновников, на этот раз контрольные мероприятия проводились из-за неоднократных обращений граждан на портал «Наш Санкт-Петербург» из-за отсутствия свободного доступа на территорию и проезда, в том числе для экстренных служб. «Кроме того, обход огороженной территории вынуждает граждан выходить на проезжую часть», — добавили в комитете.

