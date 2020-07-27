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27.07.2020 19:04
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Жителей таунхаусов в Коломягах внезапно оставили без заборов. Власти выполняли просьбы жалобщиков с портала «Наш Санкт-Петербург»

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) начал снос заборов на территории таунхаусов в Коломягах. Как рассказали «Фонтанке» читатели 27 июля, уведомлений о планируемом сносе собственного имущества они не получали.

Речь об ограждениях на земельном участке, расположенном в Коломягах по адресу: ул. Маршала Новикова, вблизи дома 23, к. 1, лит. А. Как рассказала собственница одного из домов Ольга, снос 27 июля начали сотрудники учреждения, подведомственного ККИ. «Насколько я знаю, ТСЖ было известно о жалобах жителей соседних домов на наши ограды, — отметила она. — Но лично меня никто не уведомлял, что мое имущество сегодня снесут варварским способом без суда и следствия, не предъявив ни одного документа». По ее словам, под снос идут около 70 ограждений, расположенных в квартале.

автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

В ККИ пояснили, что снос забора проводится в рамках освобождения земельного участка — у ТСЖ «Северная усадьба» не было документов, разрешающих устанавливать на нем какие-либо элементы благоустройства. «Несмотря на то что пользователю было предоставлено достаточное количество времени на освобождение земельного участка, в добровольном порядке территория освобождена не была», — подчеркнули в комитете.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2018 году ККИ оштрафовал ТСЖ «Северная усадьба» на 50 тысяч рублей за самовольное размещение забора и бытовки контрольно-пропускного пункта на территории квартала. Причиной этому послужило то, что собственность на землю была не разграничена, а участки не проходили кадастровый учет и были свободны от прав третьих лиц. Однако ТСЖ успешно оспорило решение ККИ в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти в первой и второй инстанции.

По словам чиновников, на этот раз контрольные мероприятия проводились из-за неоднократных обращений граждан на портал «Наш Санкт-Петербург» из-за отсутствия свободного доступа на территорию и проезда, в том числе для экстренных служб. «Кроме того, обход огороженной территории вынуждает граждан выходить на проезжую часть», — добавили в комитете.

Отметим, в Коломягах регулярно происходят конфликты вокруг прав собственности на землю и разрешений на строительство. Там находится и квартал «Никитинская усадьба». Сначала Приморский районный суд по иску Госстройнадзора признал эти постройки незаконными — как выяснилось, застройщик «Северо-Западная строительная компания» перед началом реализации проекта не стал получать разрешительные документы. Позже решение отменил Верховный суд России, однако после этого снова истребовал материалы дела. В январе «Северо-Западная строительная компания» получила банкротный иск от налоговой инспекции.

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Комментарии (1)

aaignat
Нормуль. Сами чинуши пишут на портал, сами реагируют, сами сносят. Профит
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