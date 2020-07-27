Думали ковид, а оказался лейкоз. 4-летнему Роме срочно требуются дорогие лекарства
У 4-летнего Ромы обнаружили лейкоз. Но диагноз поставили не сразу. Сначала заподозрили коронавирус. Когда всё-таки удалось сдать необходимые анализы и поставить точный диагноз, то ребёнок уже не мог ходить. После химиотерапии у Ромы ещё обнаружился грибок, поразивший жизненно важные системы организма. Чтобы с ним справиться, нужны дорогие лекарства, которых в больнице нет.
Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит помочь собрать средства на дорогостоящие медикаменты.
Рома Титаренко, 4 года.
Острый лимфобластный лейкоз.
Требуется 10 флаконов препарата «Вифенд» (суспензия). Стоимость 450 000 руб.
Во время карантина всё внимание общества было приковано к коронавирусу. И поэтому, когда у Ромы на майских праздниках поднялась температура, сразу заподозрили это новое заболевание. Анализ на ковид был отрицательным, а состояние ребёнка ухудшалось с каждым днём. У него появилась одышка, он не мог пройти и десяти шагов. Ситуация осложнялась ограничительными мерами в поликлиниках. Тем не менее ребёнку удалось сделать анализ крови, после которого педиатр позвонила маме и сообщила страшную новость — у мальчика лейкоз. К тому моменту, когда Рому на скорой увозили в реанимацию, он уже не мог даже ходить.
Неделю Рома провёл в реанимации. Маму к сыну не пускали. К счастью, мальчику стало лучше, его перевели в отделение, и мама смогла наконец лечь в больницу вместе с сыном, сдав необходимые анализы на коронавирус.
Но начавшееся лечение Рома переживает очень тяжело. Мальчик остро реагирует на гормональную терапию, без которой не обойтись. Ребёнку тяжело и морально, и физически. А когда подключили блок химиотерапии, он ослаб настолько, что не мог даже подниматься с кровати и самостоятельно есть.
Но лекарства сделали своё дело, и спустя несколько недель к Роме вернулись силы и хороший настрой. Однако лечение дало осложнение — грибок поразил жизненно важные системы организма. Обычные препараты не действуют против таких массивных внутренних колоний грибков. И мальчику нужна срочная дополнительная противогрибковая терапия. Но необходимые препараты редко бывают в больнице — по квотам их выделяют крайне мало. Кроме того, они предназначены не для лечения онкологии, а для лечения последствий химиотерапии, и их покупка обычно ложится на плечи пациентов и их родственников.
Мама Ромы не в состоянии купить лекарства. Она воспитывает сынишку одна, выплачивая ипотеку за однокомнатную квартиру, в которой они живут втроём с бабушкой Ромы. Всё имущество пришлось продать несколько лет назад для борьбы с раком дедушки. Сейчас продавать уже больше нечего. Даже новый кредит не взять из-за ипотеки, да и отдавать его будет невозможно. Поэтому мама мальчика просит о помощи неравнодушных людей.
О том, как помочь Роме, можно узнать на его странице на сайте БФ «Здоровье и будущее детей».