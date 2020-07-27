Думали ковид, а оказался лейкоз. 4-летнему Роме срочно требуются дорогие лекарства

Во время карантина всё внимание общества было приковано к коронавирусу. И поэтому, когда у Ромы на майских праздниках поднялась температура, сразу заподозрили это новое заболевание. Анализ на ковид был отрицательным, а состояние ребёнка ухудшалось с каждым днём. У него появилась одышка, он не мог пройти и десяти шагов. Ситуация осложнялась ограничительными мерами в поликлиниках. Тем не менее ребёнку удалось сделать анализ крови, после которого педиатр позвонила маме и сообщила страшную новость — у мальчика лейкоз. К тому моменту, когда Рому на скорой увозили в реанимацию, он уже не мог даже ходить.

Неделю Рома провёл в реанимации. Маму к сыну не пускали. К счастью, мальчику стало лучше, его перевели в отделение, и мама смогла наконец лечь в больницу вместе с сыном, сдав необходимые анализы на коронавирус.

Но начавшееся лечение Рома переживает очень тяжело. Мальчик остро реагирует на гормональную терапию, без которой не обойтись. Ребёнку тяжело и морально, и физически. А когда подключили блок химиотерапии, он ослаб настолько, что не мог даже подниматься с кровати и самостоятельно есть.

Но лекарства сделали своё дело, и спустя несколько недель к Роме вернулись силы и хороший настрой. Однако лечение дало осложнение — грибок поразил жизненно важные системы организма. Обычные препараты не действуют против таких массивных внутренних колоний грибков. И мальчику нужна срочная дополнительная противогрибковая терапия. Но необходимые препараты редко бывают в больнице — по квотам их выделяют крайне мало. Кроме того, они предназначены не для лечения онкологии, а для лечения последствий химиотерапии, и их покупка обычно ложится на плечи пациентов и их родственников.