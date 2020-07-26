На сообщение о взрыве на Ветеранов рванули все, кто мог. Дело оказалось с хлебным духом
На небольшой рынок в Сосновой Поляне после полудня 26 июля съехались сотрудники правоохранительных органов, ожидая очень трудный день. Поступило сообщение об уличном взрыве минимум с одним пострадавшим. Взрыв действительно был, но, вероятно, виновато солнце.
По информации «Фонтанки», примерно в половине первого 26 июля, как раз после окончания парада в честь дня ВМФ, через 112 прошло сообщение о взрыве в районе дома 141 по проспекту Ветеранов. Предварительно сообщалось, что взорвался газ, а человеку сильно повредило руку.
На месте выяснилось, что все не так страшно и виноватых надо искать в природе. На солнце стояла кега с квасом, по предварительной версии, напиток забродил и бочка рванула.
В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах запечатлен залитый квасом асфальт, утверждается, что перебродивших бочек было две. На крыльце торгового павильона стоит группа людей, на которых кричит светловолосая женщина. Она просит ее не успокаивать и кричит, что все могло загореться.