На небольшой рынок в Сосновой Поляне после полудня 26 июля съехались сотрудники правоохранительных органов, ожидая очень трудный день. Поступило сообщение об уличном взрыве минимум с одним пострадавшим. Взрыв действительно был, но, вероятно, виновато солнце.



По информации «Фонтанки», примерно в половине первого 26 июля, как раз после окончания парада в честь дня ВМФ, через 112 прошло сообщение о взрыве в районе дома 141 по проспекту Ветеранов. Предварительно сообщалось, что взорвался газ, а человеку сильно повредило руку.