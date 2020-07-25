Вплотную с парадом на Неве сохнут фантастические места памяти флота. Их оживить — три копейки. А патриотичнее кодов морского Петербурга и не придумаешь.

Парад ВМФ — это хорошо, а петербуржцы на набережных — еще лучше. Летят самолеты, плывут пароходы — привет Мальчишу. Мощь абстракции. Вокруг Кронштадтского собора Минобороны сооружает огромный патриотичный парк. Будто Берлин берем — ничего не жалеть. Все же, не только нет петербуржца, но и того кортежа, что не пронесся по Каменноостровскому мимо памятника «Стерегущему». И бог с ней с культурой, мол, единственный в дореволюционной России из стиля модерн. Это чуть ли не основное место гордости, прежде всего флота. Последнее и решительное, в высшем метафорическом смысле. Ему бы немного воды да фонари зажечь.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Русско-японская война: когда в начале ХХ века посмотрели на карту — увидели островок, рассмеялись и решили геополитически подвинуть Японию. 1904 год, против четырех японских кораблей остается один миноносец «Стерегущий». Он меньше, чем каждый из них. На бой это не должно было быть похоже, но к их четырем на помощь приходят еще два крейсера. Вшестером месят. Предлагают сдаться. За орудия «Стерегущего» встают мичманы и офицеры. Их ботинкам скользко не от воды. Вместо матросов на палубе перекатываются жилы. «Стерегущий» тридцать раз попадает во флагман и тонет вместе с капитан-лейтенантом Сергеевым.

Сегодня-то на мобильных скоростях каждая вторая новость — сомнительна, а тогда английская «Таймс» печатает: двое оставшихся в живых русских матросов открыли кингстоны. Статья разлетается, в Петербурге перепечатывают. Создается великий миф. Срочно нужен памятник.

В 1911 году его открывает император. Чуть позже пресса раскапывает, что на «Стерегущем» не было кингстонов, а четверо моряков все же попали в плен. Мол, а на памятной-то доске — никто не сдался. Да, попали.



Их обожженных японцы вытащили из воды. Но перед этим они сняли защиту с пробоин, установленную во время боя. Какая, к лешему, разница — кингстоны-не кингстоны. И, вообще, памятник — это не документ, а высказывание.

Японский адмирал Ямамото приказал вылечить матросов. «Вы, господа, сражались храбро … Я искренне хвалю вас», — пишет самурай рядовым. Они вернулись домой, награждены Георгиевскими крестами. Их фото печатали в газетах. Есть и глубочайший, драматургический финал. Один из них, кочегар Новиков, расстрелян после революции за помощь адмиралу Колчаку.

Остальные точности — историкам. Жизнь создала сочный сценарий. Снимай кино и только.

С самого начала с памятника стекала вода.

Фото: Александр Михайлов/ТАСС

Причем, водопровод изнашивался, а после Великой Отечественной его починили. Долго ухаживали, вода размывала чашу внизу, и в 1970-ом вентиль заварили. Два прекрасных фонаря также больше не светят, а перед бронзой давно скучает небольшая площадка из плитки. Лучшего места для присяги и не надо.

Если вы за красных, то это про славу Андреевского флага. Если белые сегодня все же победили, то за верность трону. В канве, между прочим. Не говоря уже о том, что вечерами и ночами хочешь-не хочешь, а проезжая, обернешься на огни. Если аккуратно людям напоминать, то нас как цирковых медведей на одноколесном велосипеде можно научить.



Та ржавая труба должна стоять где-то на балансе «Водоканала». Претензии не сюда, а к министерству обороны. Там же ищут скрепы. Шойгу только позвонить. Это очень просто по сравнению с форматом всего остального.

А если просто, то наискосок от Пантелеимоновской церкви, что на Фонтанке во имя морской победы Петра Первого под Гангутом, то там таким же образом давно засох фонтан.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Над ним на фасаде дома написано — «… героическим защитникам полуострова Ханко …». То есть военно-морской базы, защищающей Ленинград. Бои там начались уже в июне 41-го. Ханко — это тот же Гангут. Чем не место для построения на пешеходном Соляном переулке.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В том же 1970-ом, когда остановилась вода на «Стерегущем», Бродский пишет: «Здесь должен быть фонтан, но он не бьет… освобождает власти от забот…». Он просто жил рядом.

Понятно, что к 300-летию города собирались воду пустить, потом выяснили что-то технически непонятное.

Запустение «Стерегущего» и фонтана Ханко лежит даже не в плоскости безразличия. Это проблема гуманитарного уровня. Когда большие люди очень даже разбираются в своей индустрии, не владея культурными и историческими кодами. Вот, допустим, наш лидер может кого-нибудь назвать предателем, но произнести пушкинскую фамилию Швабрин ему в голову не придет. В генералитете единицы переведут слова булгаковского Хлудова: «Ты ошибаешься, солдат, я на Чонгарскую Гать под музыку ходил». Пусть не решаемо. Поэтому.



Если бы мне довелось просить за ту воду, я бы пошел в обход. Предложил бы что-нибудь космическое. Например, прокопать канал от Петропавловской крепости до станции метро Горьковская, чтобы современные миноносцы смогли подходить к «Стерегущему». Бил бы размахом. А то ляпнешь про воду. Получится мелко.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

