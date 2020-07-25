Спарринг-партнер Путина: Иваницкий был легендой нашего спорта, его знали все

Погибший в лесу олимпиец начал заниматься самбо в ленинградской секции спортобщества «Труд» в 1955 году, стал чемпионом города в тяжелом весе. Затем четырёхкратным чемпионом мира (1962, 1963, 1965, 1966), чемпионом СССР (1964, 1965). Не проиграл ни одной схватки и ни одного балла зарубежным спортсменам.

«Когда я пришел и стал заниматься самбо, я Иваницкого уже не застал. Он старше меня. Но его все, конечно, знали. Это человек, который стал олимпийским чемпионом. Он прославлял нашу страну, это была легенда нашего спорта. Я всегда с восхищением относился к нему, — рассказал «Фонтанке» Шестаков. — Когда мне удалось познакомиться с ним лично, а мы встречались на разных мероприятиях, я узнал, что он еще и очень обаятельный человек, с которым легко и просто общаться».



По его словам, ему очень запомнились и ценны последние зарисовки Иваницкого о своей спортивной карьере.



«О том, как он поднимался в спорте, как рос, добивался результатов. Они мне очень понравились, и мы их с ним обсуждали, я даже попросил его передать мне вторую часть. Это всегда очень интересно, тем более что я сам прошёл практически такой же путь», — заявил Шестаков.



Александр Владимирович Иваницкий родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая Украинской ССР. В 1939 году семья переехала в Ленинград. В 1942 году он вместе с родителями был эвакуирован по «Дороге жизни» и до 1944 года жил на Урале. После снятия блокады семья вернулась в город на Неве. С 1956 года занимался вольной борьбой под руководством тренера Сергея Преображенского. В 1960 году стал серебряным призером чемпионата СССР в весовой категории свыше 85 кг. В 1964 и 1965 на первенствах страны завоевал две золотые, три серебряные (1962, 1963, 1966) и одну бронзовую (1961) медали. В 1962 году в американском Толидо стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 кг. Трижды выигрывал мировое первенство. В 1964 году стал чемпионом XVIII летних Олимпийских игр в Токио, в финальной схватке одержав победу над болгарином Лютви Ахмедовым. В 1967 году завершил спортивную карьеру.

