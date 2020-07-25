Петербуржца нашли мёртвым в закрытой изнутри квартире. Он думал, что соседи хотят его убить

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, на этой неделе к полицейским обратилась 35-летняя сотрудница строительной фирмы, которая заявила, что пропал её 52-летний брат. По словам женщины, с середины месяца он не отвечает на звонки и не открывает дверь в свою трёхкомнатную квартиру на Софийской улице.

Тревожный звонок от брата, а затем его исчезновение, заставили петербурженку обратиться за помощью. Поиски пропавшего привели в его квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. То, что там произошло, предстоит установить полиции.

В последний раз, отметила заявительница, она общалась с ним по телефону. Тогда он сообщил ей, что боится выходить на улицу, так как соседи сверху хотят его похитить или убить. Он якобы услышал это через стенку. Доступа к нему домой у неё нет.

Полицейские пришли в «трёшку» и также не смогли дозвониться до её хозяина, поэтому было принято решение вскрыть квартиру. Для этого пригласили сотрудников МЧС. Когда доступ в неё оказался свободным, в одной из дальних комнат был найден владелец жилья. Он лежал на кровати, в его окровавленных руках был кухонный нож.

Все вещи и ценности находились на своих местах. Входная дверь была закрыта изнутри на два замка и металлическую щеколду, то же самое по итогам проверки можно сказать об оконных рамах и форточках. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Криминальная версия, вероятнее всего, будет исключена.