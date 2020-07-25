Пятимесячной Вале нужна помощь

«Дочка родилась со странно припухшим лицом: правая сторона отекла, глаз заплыл. Врачи сказали, что это родовой отёк, он сойдет. Отёк и правда сошел, но правая сторона лба сильно выдавалась вперёд. К тому же малышка спала, повернув голову только вправо. Вскоре голова с этой стороны уплотнилась. Врач назначил массаж. Валя стала активнее вращать головой, спать на левой стороне, но лоб еще больше деформировался.

Я начала искать информацию в интернете и поняла, что это серьёзная проблема. Записались на приём к нейрохирургу. Он диагностировал синостоз коронарного шва. Это означало, что лобные и теменные кости начали срастаться раньше времени, а они должны оставаться подвижными до двух лет и расти вместе с мозгом. Нас направили на консультацию в Москву. Здесь диагноз подтвердили.



Необходимо лечение с помощью шлемов. Шлемы изготовят строго по меркам головы с учётом дефекта. Носить такой шлем нужно 23 часа в сутки – он изменит положение костей. На период лечения понадобится несколько шлемов разных размеров. Потом проведут операцию, положение костей зафиксируют биопластинами. Квота есть только на операцию, шлемы и пластины мы должны оплатить. Сумма для нас неподъемная. Помогите, пожалуйста!» Валентина Трифонова, Санкт-Петербург.



Виталий Рогинский, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Москва):



«Вале необходимо комбинированное лечение, сначала при помощи краниальных (черепных) шлемов, которые исправят костную деформацию. А в девять месяцев проведём фронто-орбитальную реконструкцию костей с применением саморассасывающихся пластин».

