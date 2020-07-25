Пятимесячной Вале нужна помощь
Валя родилась с деформацией черепа. Помочь девочке можно – нужна операция, которой предшествует длительная подготовка. Операцию сделают по квоте, но материалы – шлемы и биопластины – нужно покупать за свой счёт. Для родителей Вали сумма неподъёмная.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Валя Трифонова, 5 месяцев.
Врожденная деформация черепа.
Спасёт операция, требуется подготовка к ней и саморассасывающиеся пластины. Не хватает 585 844 руб.
«Дочка родилась со странно припухшим лицом: правая сторона отекла, глаз заплыл. Врачи сказали, что это родовой отёк, он сойдет. Отёк и правда сошел, но правая сторона лба сильно выдавалась вперёд. К тому же малышка спала, повернув голову только вправо. Вскоре голова с этой стороны уплотнилась. Врач назначил массаж. Валя стала активнее вращать головой, спать на левой стороне, но лоб еще больше деформировался.
Я начала искать информацию в интернете и поняла, что это серьёзная проблема. Записались на приём к нейрохирургу. Он диагностировал синостоз коронарного шва. Это означало, что лобные и теменные кости начали срастаться раньше времени, а они должны оставаться подвижными до двух лет и расти вместе с мозгом. Нас направили на консультацию в Москву. Здесь диагноз подтвердили.
Необходимо лечение с помощью шлемов. Шлемы изготовят строго по меркам головы с учётом дефекта. Носить такой шлем нужно 23 часа в сутки – он изменит положение костей. На период лечения понадобится несколько шлемов разных размеров. Потом проведут операцию, положение костей зафиксируют биопластинами. Квота есть только на операцию, шлемы и пластины мы должны оплатить. Сумма для нас неподъемная. Помогите, пожалуйста!» Валентина Трифонова, Санкт-Петербург.
Виталий Рогинский, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Москва):
«Вале необходимо комбинированное лечение, сначала при помощи краниальных (черепных) шлемов, которые исправят костную деформацию. А в девять месяцев проведём фронто-орбитальную реконструкцию костей с применением саморассасывающихся пластин».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».