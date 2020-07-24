В Шушарах на строительной площадке травмирован рабочий
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По информации «Фонтанки», сообщение об обрушении на Старорусском проспекте поступило в полицию и экстренные службы незадолго до трёх часов дня. Со строительной площадки госпитализировали травмированного рабочего.
Обрушение конструкций произошло на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга 24 июля. Видео с прибывшим на место автомобилем реанимации публикуют в социальных сетях.
По информации «Фонтанки», сообщение об обрушении на Старорусском проспекте поступило в полицию и экстренные службы незадолго до трёх часов дня. Со строительной площадки госпитализировали травмированного рабочего.
Пациента доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, его состояние уточняется.