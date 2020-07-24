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24.07.2020 18:01
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В Шушарах на строительной площадке травмирован рабочий

Обрушение конструкций произошло на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга 24 июля. Видео с прибывшим на место автомобилем реанимации публикуют в социальных сетях.

По информации «Фонтанки», сообщение об обрушении на Старорусском проспекте поступило в полицию и экстренные службы незадолго до трёх часов дня. Со строительной площадки госпитализировали травмированного рабочего.

Пациента доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, его состояние уточняется.

© Фонтанка.Ру

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