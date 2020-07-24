Специалисты Государственного музея городской скульптуры восстановили поводья уздечки одного из коней Клодта на Аничковом мосту и узнали о её исторической хрупкости.
О том, что противоаварийные работы завершены, в музее сообщили 24 июля. Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки на юго-восточной скульптурной группе «Укротители коней».
Силами вандалов в июне повод был вырван из одного из авторских крепежей так, что тот оказался повреждён и повис на втором креплении. Как оказалось, место соединения с верхним фрагментом повода исторически не было запаяно. Реставраторы решили не отходить от авторской задумки ради большей прочности и восстановили исходную стыковку, заменив сломанный крепеж на новый. Работы музей выполнил за счёт собственных средств.
«Разорванный» повод, за который укротитель удерживает одного из коней на Аничковом мосту, заметили 15 июня. Накануне статую оседлали трое молодых людей, решивших выпить пиво верхом на знаменитой скульптуре.