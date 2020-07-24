Специалисты Государственного музея городской скульптуры восстановили поводья уздечки одного из коней Клодта на Аничковом мосту и узнали о её исторической хрупкости.



О том, что противоаварийные работы завершены, в музее сообщили 24 июля. Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки на юго-восточной скульптурной группе «Укротители коней».