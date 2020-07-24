Жириновский рассказал, что больше не собирается выдвигаться в президенты. У ЛДПР все спланировано до 2042 года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что он сам больше не будет выдвигаться в президенты страны. Об этом он написал 24 июля в своем телеграм-канале.



«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы — можем, и уже сейчас готовы сообщить свои планы, кого и в каком году будем выдвигать на выборах президента», — пишет Жириновский.



Согласно планам, в 2024 году на выборы от ЛДПР пойдет губернатор Смоленской области Алексей Островский, в 2030-м — нынешний врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. В 2036-м кандидатом в президенты станет замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, а к 2042-му на главный пост в стране будет готов претендовать депутат Госдумы Василий Власов (сейчас ему 25 лет).

