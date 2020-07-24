FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 10:35
1
Печать

Жириновский рассказал, что больше не собирается выдвигаться в президенты. У ЛДПР все спланировано до 2042 года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что он сам больше не будет выдвигаться в президенты страны. Об этом он написал 24 июля в своем телеграм-канале.

«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы — можем, и уже сейчас готовы сообщить свои планы, кого и в каком году будем выдвигать на выборах президента», — пишет Жириновский.

Согласно планам, в 2024 году на выборы от ЛДПР пойдет губернатор Смоленской области Алексей Островский, в 2030-м — нынешний врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. В 2036-м кандидатом в президенты станет замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, а к 2042-му на главный пост в стране будет готов претендовать депутат Госдумы Василий Власов (сейчас ему 25 лет).

«Почему каждый раз новый? Мы выступаем за то, чтобы один человек мог занимать президентский пост только один срок», — пояснил Жириновский.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний