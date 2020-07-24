Меньше времени и бумаги. Строительные согласования переходят в онлайн, но вопросы остаются

Госстройнадзор Санкт-Петербурга разработал проект постановления правительства о переводе всех госуслуг по выдаче разрешений на строительство в онлайн. Два комитета Смольного, также ответственные за согласование строительных работ, должны перейти «в цифру» в сентябре.



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Участники строительного рынка уже оценили преимущества цифровизации и надеются, что многие процессы согласования теперь пойдут быстрее. При этом остался ряд вопросов, тормозящих работу с документами и по-прежнему требующих человеческого общения.

Как рассказали «Фонтанке» в петербургском Госстройнадзоре, сейчас нормативный срок оказания государственной услуги по выдаче разрешений на строительство — семь рабочих дней, но в городе чаще всего успевают за пять рабочих дней. Пресс-служба Setl Group уточнила, что сегодня разрешения в сфере строительства выдают Госстройнадзор, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. По данным городского надзорного ведомства, эти два комитета не позднее 1 сентября этого года должны обеспечить техническую возможность выдачи разрешений в электронной форме. Сам Госстройнадзор оказывает электронные госуслуги с 2018 года.

В КГИОП пояснили, что сейчас оказывают девять государственных услуг, среди которых три по выдаче разрешений в сфере строительства. Первое — разрешения на строительство при реконструкции объекта культурного наследия, если работы по его сохранению затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности. Второе — разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию. Третье — выдача письменных заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Первые две услуги предоставляют исключительно в электронном виде, третью — в электронном, через МФЦ и на бумаге напрямую через комитет. А в Комитете по природопользованию рассказали, что готовятся к цифровизации — сейчас регламент перехода на новую схему на согласовании, параллельно ведется с работа с техническими специалистами. В планах Госстройнадзора также перевести в электронный вид административную процедуру, связанную с внесением изменений в проектную документацию. Застройщики в ходе строительства могут менять проектные решения и обязаны уведомить об этом надзорное ведомство. Сейчас эта процедура проходит в традиционной форме.

— Застройщики нередко прибегают к такой процедуре, как отзыв заявлений на выдачу разрешений на строительство или ввод объектов в эксплуатацию, а также извещений в ходе строительных работ, — рассказали «Фонтанке» в Госстройнадзоре, — как правило, это связано с тем, что заявители сами у себя нашли ошибки и недочеты в документах и спешат их исправить, не дожидаясь отказа надзорного ведомства. Подобные обращения застройщики могли направить только в бумажном виде по почте или принести в канцелярию. Госстройнадзор самостоятельно разработал электронный сервис для отзыва заявлений или извещений. Теперь застройщики могут это сделать в один клик и не тратить время на заполнение и отправку бумажных обращений. Разрешения на строительство сейчас выдаются в электронном виде с электронными подписями, уточнил Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development. — Получение разрешения на строительство состоит из двух этапов: подготовка пакета документов по проекту и рассмотрение этого пакета компетентными органами, — пояснил он. — В подготовку входят изыскания, разработка проектной документации, получение ТУ, прохождение экспертизы. На это уходит около девяти месяцев. А рассмотрение обычно занимает до двух недель. Если все документы в порядке и нет оснований для отказа, то разрешение на строительство в электронном виде можно получить очень быстро.

— Все разрешения на строительство объектов Группы ЦДС оформляются в электронном виде. Это существенно ускорило процесс — на оформление разрешения уходит не более 10 дней, — говорит Алексей Князев, директор департамента развития Группы ЦДС. — Не совсем понятно, почему при получении разрешения на строительство ГАСН дополнительно запрашивает информацию об обеспеченности объекта социальной инфраструктурой. Он объясняет, что в предоставляемом на рассмотрение пакете документов уже присутствует вся необходимая информация. ГАСН же отправляет дублирующий запрос в КГА, откуда он поступает в район. В результате может возникнуть путаница и, как следствие, отказ в выдаче по формальным основаниям. «Это существенно тормозит процесс получения необходимых согласований и выхода на стройплощадку, — комментирует Алексей Князев. — На мой взгляд, сегодня этот регламент излишен. Если у застройщика есть градплан, согласованный архитектурный облик и проект планировки территории, почему нужно еще раз убеждаться, что его объект обеспечен социальной инфраструктурой?» В сегодняшних реалиях, по его словам, это превратилось в административный барьер.

ГК КВС тоже полностью перешла на электронное взаимодействие по выдаче разрешений на строительство (РНС) сразу, как только такая услуга была запущена. Сейчас 100% разрешительной документации в компании оформляют электронном виде. — Безусловно, повысилось удобство в подаче документации, сократилось время подготовки и передачи бумаг Госстройнадзору, специалисты быстрее стали отвечать на запросы, — говорит Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК КВС. — Что касается самого рассмотрения заявок, то сроки этого этапа не изменились. При этом, несмотря на развитие электронных сервисов, необходимость личной консультации со специалистами ведомства остается. Поэтому важно также наладить комфортный канал связи с отделом, выдающим РНС. О сложностях с обратной связью говорят и другие застройщики. — Безусловно, подавать и получать документацию в электронном виде удобно, — считает Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг». — Однако есть и отрицательная сторона. Например, при отказе в получении разрешения, а это встречается довольно часто, не всегда можно получить четкую обратную связь. Причины в том, что замечания поступают не всегда с конкретными пояснениями, и часто приходится дополнительно выяснять детали, что, естественно, затягивает процесс.

Она отмечает, что при подаче документов «живой» специалист при приёмке отсматривал их и сразу мог прокомментировать. Конечно, электронная подача позволяет оптимизировать время и затраты, но девелоперы считают, что необходимо доработать систему обратной связи застройщика и Госстройнадзора. Но при имеющихся недостатках в целом переход на цифровые разрешения девелоперы оценивают положительно. — Самое главное — сформировать пакет документов необходимого размера в гигабайтах, иначе пакет документов просто не загрузится, — уточняет Мария Баланкова, заместитель генерального директора по развитию ГК «Полис Групп». — В текущем году компания неоднократно подавала заявления на получение разрешений на строительство только через сайт Госуслуг и, несмотря на пандемию, в регламентные сроки получала результат. — Уже сегодня мы оформляем в электронном виде практически всю исходно-разрешительную документацию, необходимую для начала проектирования и строительства, ввода объекта. Это позволяет подавать и принимать необходимые данные в стандартизированном, систематизированном виде, что удобно как для строителей, так и для Госстройнадзора, — добавил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина». — Процедура становится более понятной и прозрачной. Проектировщики подписывают проект электронной подписью, мы со своей стороны в таком же виде передаем его в экспертизу, затем на основе одобренного проекта в электронном виде запрашиваем разрешение на строительство, а по окончании работ — на ввод.

Если раньше было необходимо распечатывать целые коробки с документами, отвозить их на автомобиле и лично передавать, то сегодня за счет дистанционного формата взаимодействия значительно экономятся время и бумага, что хорошо и для окружающей среды. Значительно упростилась работа с документами и архивами, если необходимо найти информацию про уже реализованные проекты, поскольку все это теперь находится в компьютере и с удобной формой поиска, отмечают застройщики. В холдинге РСТИ также с 2018 года начали получать разрешение на строительство в электронном виде. За это время в компании получили подобные разрешения по 7–8 объектам. Представители девелопера также считают, что цифровизация ускорит процесс получения нужных документов. — Мы работаем с Госстройнадзором по системе электронного документооборота, и этот формат делает работу более систематичной, более понятной и прозрачной для всех ее участников, — говорит Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management. — На текущий момент у нас не было каких-либо сбоев с точки зрения предложенной системы документооборота. При этом все документы, которые мы получали от Госстройнадзора, были выданы четко в нормативный срок, и это существенная разница с прежним периодом нескольких лет назад, когда мог иметь влияние человеческий фактор. Анна Романова, «Фонтанка.ру»