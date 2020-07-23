«Собянин: разобрал «Олимпийский»». В Москве сносят знаменитый спортивный комплекс
В Москве 23 июля проводят работы по сносу конструкций спортивного комплекса «Олимпиский». Процесс получился громким и зрелищным, поэтому пользователи соцсетей делятся увиденным в соцсетях.
«Олимпийский» взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль», — отмечают жители района, наблюдающие за сносом из окон.
Олимпийский взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль #олимпийский #мещанка #взрыв pic.twitter.com/fWiXzwYp88— Ви (@krutayavi) July 23, 2020
В соцсетях публикуют кадры сноса конструкций СК «Олимпийский» с помощью взрывов.— Московские новости (@moskow_vk) July 23, 2020
Комплекс закрылся на реконструкцию в январе прошлого года, завершить её планируют в 2022 году. pic.twitter.com/Qw3lYtijnX
Пользователи в соцсетях шутят:
Баста: собрал «Олимпийский».
Тимати: собрал «Олимпийский».
Оксимирон: собрал «Олимпийский».
Собянин: разобрал «Олимпийский».
Спорткомплекс «Олимпийский» — один из самых крупных многофункциональных спортивно-концертных комплексов России. В начале 2019 года его закрыли на реконструкцию. Многофункциональную арену для спортивных матчей и концертов планируют оставить. Внешний вид здания будет сохранен, но внутри уберут некоторые конструкции, построят стилобат и переходы, чтобы соединить три здания. Ожидается, что реконструкция завершится в 2022 году.