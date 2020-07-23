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23.07.2020 15:31
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«Собянин: разобрал «Олимпийский»». В Москве сносят знаменитый спортивный комплекс

В Москве 23 июля проводят работы по сносу конструкций спортивного комплекса «Олимпиский». Процесс получился громким и зрелищным, поэтому пользователи соцсетей делятся увиденным в соцсетях.

«Олимпийский» взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль», — отмечают жители района, наблюдающие за сносом из окон.

Пользователи в соцсетях шутят:

Баста: собрал «Олимпийский».

Тимати: собрал «Олимпийский».

Оксимирон: собрал «Олимпийский».

Собянин: разобрал «Олимпийский».

Спорткомплекс «Олимпийский» — один из самых крупных многофункциональных спортивно-концертных комплексов России. В начале 2019 года его закрыли на реконструкцию. Многофункциональную арену для спортивных матчей и концертов планируют оставить. Внешний вид здания будет сохранен, но внутри уберут некоторые конструкции, построят стилобат и переходы, чтобы соединить три здания. Ожидается, что реконструкция завершится в 2022 году.

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Комментарии (3)

Dmitry-spb
Собянин посмотрел на снос СКК в Петербурге и решил повторить ? :)
Александр Н
"Несправедливо" - подумал СКК им. Ленина
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