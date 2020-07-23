Электричество онлайн. Новые правила присоединения к сетям в вопросах и ответах

С 1 июля в стране изменился порядок технологического присоединения к электрическим сетям для физических и юридических лиц. Специалисты компании «Россети Ленэнерго» на онлайн-семинаре «Фонтанки» рассказали о том, как удалось перевести общение с потребителями в онлайн-формат, и ответили на вопросы читателей.



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Изменения в законодательстве касаются самой массовой категории клиентов компании, на которых приходится львиная доля заявок о техприсоединении: физических лиц, которым требуется мощность до 15 кВт, и предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, запрашивающих мощность до 150 кВт. Главное новшество состоит в том, что вместо договора о техприсоединении сетевая компания сразу направляет заявителю счет. Его оплата становится подтверждением заключения оферты. Весь документооборот между заявителем и сетевой организацией перенесен в онлайн — от подачи заявки на технологическое присоединение до заключения и исполнения договора. Все операции осуществляются через личный кабинет клиента «Россети Ленэнерго» или Портал-ТП.рф, а также в мобильных приложениях «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Документы со стороны сетевой организации подписываются электронной подписью. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета энергии будут осуществляться за счет сетевой организации, акт технологического присоединения заявителю подписывать теперь не нужно.

— С 2014 года мы проводим активную работу по упрощению процесса присоединения, сокращению количества документов и развитию новых способов предоставления услуг, — рассказывает заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» Александр Пятигор. — С 2015 года мы развиваем интерактивные сервисы: появился личный кабинет клиента, обслуживание идет через контактные центры. ПАО «Россети» и «Россети Ленэнерго» делали все, чтобы упростить присоединение, и логическим продолжением стало постановление №262, которое мы создавали совместно с Минэнерго еще в 2018 году.



Как подчеркивает Александр Пятигор, в прошлое уходит стандартный многостраничный комплект документов, который подписывается между заявителем и сетевой организацией. Если раньше это было больше 20 листов — это и сам договор, и технические условия, и завершающие документы о техприсоединении, то теперь такой кипы бумаг больше не будет. Все общение переходит в онлайн через личный кабинет клиента, все решается без бумаг.



Дистанционное общение с клиентами компания начала давно, сначала — по телефону. — В 2013 году «Ленэнерго» была одной из первых сетевых компаний, которая предложила клиентам подавать заявки на технологическое присоединение по телефону, — вспоминает заместитель генерального директора по технологическому присоединению АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Наталия Яковлева. — И количество заявок росло так быстро, что нам пришлось оперативно оптимизировать ручной труд контакт-центра и сотрудников, обрабатывающих заявки. В 2014 году был запущен ЛКК на сайте — личный кабинет клиента. И с тех пор показатели его популярности только растут. Популярность данного сервиса можно оценить в цифрах. На 2015 год доля заявок через ЛКК составляла 17%, в настоящее время этот показатель достигает почти 98%, повлияли, конечно, и обстоятельства последнего времени. Мы стараемся всем клиентам при обращении в контактный центр или в центры обслуживания клиентов рассказывать о плюсах, которые дает дистанционное общение. В первую очередь это экономия времени и материальных ресурсов заявителей.

Как отметила Наталия Яковлева, при предоставлении неполного комплекта документов сетевая компания вынуждена приостановить рассмотрение заявки на техприсоединение. Чаще всего люди приносят старые свидетельства о регистрации права собственности на объект недвижимости. Она уточняет, что необходима выписка из ЕГРН, выданная не раньше 30 дней до даты подачи заявки. Еще одна частая оплошность: представители заявителя по доверенности забывают предъявлять саму доверенность. В этом случае сотрудники центра обслуживания клиентов пишут заявителю письма о недостаточности сведений и документов, и сроки выдачи договора-счета, конечно, увеличиваются. Если же все документы в порядке, то за счет использования интернет-каналов срок выдачи оферты договора составляет не более 5 дней. При простых случаях может быть достаточно и 1–2 дней, отмечает Александр Пятигор. То же постановление, которое установило новый порядок, сократило и предельные сроки рассмотрения оферты. Теперь это 10 рабочих дней и 5 рабочих дней на оплату. Именно оплата и является поводом для того, чтобы реализовать техприсоединение на практике. В целом же срок подключения к сетям остался прежним — до 6 месяцев.

Еще одно важное нововведение коснулось установки счетчиков как для людей, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. — С 1 июля 2020 года вступил в силу 522-й федеральный закон, по которому задача обеспечивать учет потребляемой электроэнергии ложится на сетевую организацию и гарантирующего поставщика, — рассказывает Александр Пятигор, — у клиентов больше не должна болеть голова, как самому установить счетчик, а значит, не надо тратить на него деньги.

При этом в «Россети Ленэнерго» подчеркивают, что документы, подписанные электронной цифровой подписью, равнозначны документам «с твердой подписью и синей печатью». Но если потребуется, то можно получить документы и в более привычном виде. — Менталитет меняется постепенно, и, безусловно, мы идем навстречу клиенту, тем более что законодатель дает нам такое право: если заявителю необходимы документы на бумажном носителе, он вправе обратиться в сетевую компанию после завершения процедуры технологического присоединения, и мы в течение 30 календарных дней отправим документы Почтой России, — объяснил Александр Пятигор.

Он отмечает важный факт: клиенту вообще не нужно подписывать никакие итоговые документы. Если раньше это был двусторонний процесс, то теперь достаточно подписанных сетевой организацией документов, направленных в личный кабинет клиента.

Вопрос — ответ Перед семинаром «Фонтанка» попросила читателей прислать свои вопросы по технологическому присоединению к сетям. Все вопросы были перенаправлены в «Россети Ленэнерго», и по частным случаям с теми, кто оставил свои контакты, должны связаться представители компании. Мы же объединили наиболее часто встречающиеся вопросы в блоки, по которым Александр Пятигор и Наталия Яковлева дали свои ответы. — Много вопросов касается счетчиков. Можно ли установить его самостоятельно? Где будет установлен счетчик, если на участке нет еще никаких зданий и сооружений? Кто отвечает за опломбировку и т.п.? — Безусловно, до 1 июля это была обязанность заявителя, — подчеркивает Александр Пятигор. — С 1 июля в соответствии с ФЗ обязанность по установке и оснащению систем учета и приборов учета вменяется в обязанности электросетевой организации. Это касается и установки счетчиков при техприсоединении, и замены счетчика, который вышел из строя или у которого закончился межповерочный интервал. Если на участке еще нет зданий, то счетчик, по правилам, устанавливается на границе участка. Но мы идем навстречу клиентам и придерживаемся плана энергопринимающих устройств, которые предлагает клиент, даже если сами строения еще отсутствуют.

— На оплату счета дается 5 дней. Бюджетные организации не могут уложиться в такие сроки. Как им быть, заявка же аннулируется? — Для нас все организации важны, — отметил Александр Пятигор. — Безусловно, есть небольшие особенности присоединения бюджетных организаций. Мы пойдем навстречу по срокам оплаты, но данный вопрос будем и дальше прорабатывать, чтобы исполнить действующее законодательство и не ущемить интересы отдельных потребителей. — Счет выставляется на всю сумму или можно оплатить поэтапно, по нескольким счетам? — Счета выставляются на полную сумму, но заявитель может воспользоваться рассрочкой, — объясняет Наталия Яковлева, — законодатель ее предусмотрел для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые присоединяют мощность от 15 кВт до 150 кВт. Заявитель может попросить сетевую организацию выставить счет на 10%, а оставшиеся 90% оплатить в течение трех лет равными долями ежеквартально после получения акта о технологическом присоединении. — В случае если весь документооборот между заявителем и сетевой организацией будет перенесен в онлайн, как может гражданин в суде подтвердить направление уведомления о выполнении технических условий и соблюсти требования статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации? — Онлайн-документооборот никак не мешает такому подтверждению, — уверен Александр Пятигор, — весь процесс взаимоотношений от подачи заявки до завершения присоединения будет проходить в личном кабинете клиента, в котором он идентифицирован, будет в постоянном доступе. И любой факт, в том числе выполнения технических условий, фиксируется на серверах сетевой организации.

— Очень много вопросов от участников СНТ о том, как присоединиться к сетям, могут ли дачники сами подключить свой домик к сетям или решить вопрос об увеличении мощности без участия председателя? — В настоящее время законодатель четко указывает, как подавать заявку, если у заявителя объект присоединения находится на территории некоммерческой организации, в частности к ним относятся ДНП, СНТ, — рассказывает Наталия Яковлева. — Если необходимо увеличение мощности для энергопринимающих устройств, то подавать заявку следует председателю СНТ либо лицу по доверенности. Нужно также собрать комплект документов — он не больше, чем для физлица, но имеет свои отличия. В «Ленэнерго» мы просим, чтобы предоставляли выписки из ЕГРН для объектов, мощность энергопотребления которых изменяется, список принимающих устройств и владельцев принимающих устройств, с указанием ФИО, паспортных данных и кадастрового номера участка. Кроме того, чтобы исключить недопонимание, нужно согласие на обработку персональных данных физических лиц, мощность которых изменяется, ситуационный план, а в случае наличия мощности у СНТ — документы, подтверждающие мощность, в качестве которых может выступать акт о присоединении, о разграничении балансовой принадлежности либо договор энергоснабжения. Сетевая компания рассмотрит заявку, в течение 3 дней запросит необходимые сведения. По конкретным ситуациям читателей «Фонтанки» в «Россети Ленэнерго» обещают дать ответ, связавшись по телефону или электронной почте. Подводя итоги семинара, Александр Пятигор отметил, что группа «Россетей» продолжает развивать интерактивные сервисы, работает портал сетевых услуг, а также, в рамках утвержденной концепции цифровой трансформации, создано мобильное приложение. «Хотелось бы получить львиную долю заявок на техприсоединение через эти сервисы, — подчеркнул он, — плюс через них мы бы хотели получить и обратную связь». Наталия Яковлева также напомнила, что на портале сетевых услуг есть подсказки: о перечне документов, о порядке действий. А если остались вопросы, то можно обратиться на горячую линию — 88002200220 — и получить ответы от оператора. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»