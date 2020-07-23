В Петербурге объявлен план «Перехват». Ищут «Хёндэ», в который босой бородач с битой загнал человека

План «Перехват» объявлен в Петербурге после рассказа очевидца о том, как двое силой усадили человека в автомобиль в Невском районе. Покорности добивались битой и ударами по ногам.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне незадолго до девяти часов утра в службу «112» позвонил прохожий, который заявил, что стал свидетелем похищения рядом с автозаправкой на Обуховской Обороны, 49. На его глазах мужчину азиатской внешности приложили битой по ногам и затолкали в серый «Хёндэ Солярис», уехавший в сторону площади Александра Невского в сопровождении белой «КИА Рио».