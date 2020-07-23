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23.07.2020 09:05
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В Петербурге объявлен план «Перехват». Ищут «Хёндэ», в который босой бородач с битой загнал человека

План «Перехват» объявлен в Петербурге после рассказа очевидца о том, как двое силой усадили человека в автомобиль в Невском районе. Покорности добивались битой и ударами по ногам.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне незадолго до девяти часов утра в службу «112» позвонил прохожий, который заявил, что стал свидетелем похищения рядом с автозаправкой на Обуховской Обороны, 49. На его глазах мужчину азиатской внешности приложили битой по ногам и затолкали в серый «Хёндэ Солярис», уехавший в сторону площади Александра Невского в сопровождении белой «КИА Рио».

В городе объявили план «Перехват», вероятных похитителей рассмотрели на записи с камеры наблюдения. Наряды ориентированы на двух мужчин среднего роста. Оба на вид не старше 35 лет, черноволосы, носят бороду и усы, размахивавший битой был босиком.

Менее чем через полчаса на Витебском проспекте остановили «КИА» под управлением 36-летнего гостя из Таджикистана. Вместе с ним в машине находился 32-летний петербуржец. Пока водитель объясняется в отделе, полицейские ищут «Хёндэ». Уже установлено, что в последнее время на нём ездил 24-летний уроженец Киргизии.

«Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по поиску и задержанию других лиц, причастных к совершению данного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

pila_grigoryeva
путин превратил Россию в этнический гадюшник какой то
в Питере не только баранов режут но и людей похищают какие то ваххабиты босые бородатые
Дожили
Pilat
Босой мальчик?
Ну дык мы все знаем как его зовут.
Теркин
сильно и долго смеялся
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