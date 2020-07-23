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23.07.2020 07:25
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Застряли в циклоне. Петербургу обещают 10,66% месячной нормы осадков

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 

Холодная часть циклона определяет погоду в Санкт-Петербурге. Вокруг нас ходят тучи и грозят дождями. Вчера от ливней нас спас западный ветер, отгонявший облака, он продолжит дуть и сегодня.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июля в Петербурге пройдут кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха 17-19 градусов. Атмосферное давление ночью слабо понижалось, а днём будет повышаться.

МЧС снова, как и накануне, призывает горожан к осмотрительности: ветер до 15 м/с может не только сдувать тучи, но и ронять деревья и столбы. По данным «Яндекса», в ближайшие часы может выпасть 10,66% месячной нормы осадков.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=30.115799_59.961588&amp;z=9" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda

За 57 лет погодных наблюдений 23 июля в Петербурге чаще всего бывало облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 23 июля зафиксировано в 1964 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 6 градусов. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 30. Обычно температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 13 до 24 градусов, но плюс 18 – это всё же пониженный показатель, отмечает «Яндекс».

Дождливая и прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. 24 июля может быть до плюс 20 градусов, а 25 июля – 17-19.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=30.115799_59.961588&amp;z=9" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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