Холодная часть циклона определяет погоду в Санкт-Петербурге. Вокруг нас ходят тучи и грозят дождями. Вчера от ливней нас спас западный ветер, отгонявший облака, он продолжит дуть и сегодня. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июля в Петербурге пройдут кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха 17-19 градусов. Атмосферное давление ночью слабо понижалось, а днём будет повышаться.

МЧС снова, как и накануне, призывает горожан к осмотрительности: ветер до 15 м/с может не только сдувать тучи, но и ронять деревья и столбы. По данным «Яндекса», в ближайшие часы может выпасть 10,66% месячной нормы осадков.