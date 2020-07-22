Вирусолог: Ультрафиолет убивает коронавирус, но не тогда, когда он летит к вам по воздуху

Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус. Правда, это не значит, что если человек много загорает, у него меньше шансов заболеть. Как передаёт 22 июля РИА «Новости», по словам ведущего научного сотрудника лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галины Компанец, ультрафиолет действительно быстро убивает вирус на поверхностях, «в течение часа точно», но вовсе не защищает от прямой его передачи при контакте людей. Ранее крупный иммунолог Марио Клеричи, профессор Миланского государственного университета, сообщил агентству, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра эффективно уничтожает коронавирус, поэтому его можно активно применять в борьбе с COVID-19.

«В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные – такие, каким является коронавирус, – рассказывает Галина Компанец. – Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро». В медучреждениях и лабораториях, где работают с вирусами, ультрафиолет используют как метод дезинфекции. Раньше применяли кварцевание, а сейчас специальные установки, передвижные или настенные. «Это может помочь в лечении тем, что вирусная нагрузка в помещении будет снижена, и не будет происходить заражение других людей», – пояснила Компанец. Однако из факта влияния ультрафиолета на вирусы не следует, что человек меньше подвержен заболеванию, если долго находится под солнцем. «Здесь много аспектов влияния ультрафиолета. Он в том числе инициирует выработку витамина D, позволяет избежать его дефицита, – говорит вирусолог. – Любой дефицит в организме – это уменьшение жизнеспособности, ухудшение иммунитета, поэтому в принципе солнечный свет это хорошо». Но он не снижает риск заразиться при прямом контакте, когда лицо не защищено маской: при разговоре, кашле или чихании.