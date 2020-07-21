Банкир Тиньков показал последствия химиотерапии и трогательно лысых друзей
Российский бизнесмен Олег Тиньков потерял волосы после курса химиотерапии, который назначен ему на фоне лейкемии. Друзья в качестве поддержки повторили его «стрижку».
«Вот такие вещи вот трогают так, что и слов то нет», — написал 21 июля Олег Тиньков в своем Instagram, куда выложил фотографии — свои и друзей. По словам банкира, его волосы выдержали третью химиотерапию, но после четвёртой с ними пришлось попрощаться.
Коллега по Тинькофф Банку Вадим Стассовский и подруга Ольга подстриглись следом. Тиньков поблагодарил также всех, кто продолжает поддерживать его в соцсетях, и отметил, что, в том числе, благодаря этому реабилитация после операции по трансплантации костного мозга проходит хорошо.
Острую форму лейкемии Олегу Тинькову диагностировали в октябре прошлого года. К апрелю предприниматель переболел коронавирусом и сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка, чтобы сосредоточиться на здоровье. Акции он передал семье на случай смерти.