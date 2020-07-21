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21.07.2020 19:01
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Банкир Тиньков показал последствия химиотерапии и трогательно лысых друзей

Российский бизнесмен Олег Тиньков потерял волосы после курса химиотерапии, который назначен ему на фоне лейкемии. Друзья в качестве поддержки повторили его «стрижку».

«Вот такие вещи вот трогают так, что и слов то нет», — написал 21 июля Олег Тиньков в своем Instagram, куда выложил фотографии — свои и друзей. По словам банкира, его волосы выдержали третью химиотерапию, но после четвёртой с ними пришлось попрощаться.

Коллега по Тинькофф Банку Вадим Стассовский и подруга Ольга подстриглись следом. Тиньков поблагодарил также всех, кто продолжает поддерживать его в соцсетях, и отметил, что, в том числе, благодаря этому реабилитация после операции по трансплантации костного мозга проходит хорошо.

Острую форму лейкемии Олегу Тинькову диагностировали в октябре прошлого года. К апрелю предприниматель переболел коронавирусом и сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка, чтобы сосредоточиться на здоровье. Акции он передал семье на случай смерти.

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Комментарии (3)

perrkele_sattana
Есть не так уж много людей, кому я точно не пожелаю здоровья.
Но вот одному Владимировичу и одному Юрьевичу - точно, что никогда. Главное, чтобы не забыли им карманы, в гробу, побольше приделать: ну хоть часть скрысенного заберут
VATNIK_PATRIOT
Друзяшки подстриглись в поддержку, однако стволовыми клетками поделиться почему-то не пожелали.)

Радостные такие.) Быстрей бы он умер, думают наверное, и айда в банке хозяйничать.
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