Российский бизнесмен Олег Тиньков потерял волосы после курса химиотерапии, который назначен ему на фоне лейкемии. Друзья в качестве поддержки повторили его «стрижку».



«Вот такие вещи вот трогают так, что и слов то нет», — написал 21 июля Олег Тиньков в своем Instagram, куда выложил фотографии — свои и друзей. По словам банкира, его волосы выдержали третью химиотерапию, но после четвёртой с ними пришлось попрощаться.