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21.07.2020 13:54
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Дорогу жизни собираются расширять, участок во Всеволожске хотят спрямить

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области / Архив

Двухкилометровый участок региональной трассы Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе Ленобласти собираются расширять. «Ленавтодор» заказывает проектирование.

Как сообщает 21 июля пресс-служба дорожного комитета области, реконструкция ждёт очень загруженный отрезок от перекрёстка у районной больницы во Всеволожске до поворота на Щеглово. Будут рассмотрены варианты спрямления дороги, увеличения числа полос, обустройства тротуаров с пешеходными ограждениями и освещения. Для обеспечения непрерывного движения транспорта и безопасного пересечения дороги пешеходами планируется построить надземный переход.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

На другом двухкилометровом участке Дороги жизни, в районе массива Углово, будет проведён капитальный ремонт — без расширения. Там предполагается устроить тротуары и наружное освещение, разворотное кольцо и стоянку для общественного транспорта, установить ограждения.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Кроме того, «Ленавтодор» сейчас заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству дублёра Дороги жизни.

Эту же трассу нынешней весной отремонтировали — соседний с Петербургом 9-километровый участок от границы города до Румболовской горы. Работы провели меньше чем за месяц и завершили уже в мае. Учитывая растущую интенсивность движения (20–40 тысяч машин и автобусов в сутки), дорожники уложили там асфальт с усиленным щебёночным каркасом.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области / Архив
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Комментарии (2)

Hans-Christian
А поподробнее? Что будут "спрямлять"? Участок на подъёме? Там же гора. Будут насыпать ещё возвышенность рядом?
Сроки строительства хотя бы есть? А то будет, как с путепроводом над переездом на Колтушском шоссе - обещали чуть ли не двадцать лет назад, строят только сейчас, да и то не торопятся.
Okmita
Отличные новости!
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