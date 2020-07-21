Дорогу жизни собираются расширять, участок во Всеволожске хотят спрямить
Двухкилометровый участок региональной трассы Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе Ленобласти собираются расширять. «Ленавтодор» заказывает проектирование.
Как сообщает 21 июля пресс-служба дорожного комитета области, реконструкция ждёт очень загруженный отрезок от перекрёстка у районной больницы во Всеволожске до поворота на Щеглово. Будут рассмотрены варианты спрямления дороги, увеличения числа полос, обустройства тротуаров с пешеходными ограждениями и освещения. Для обеспечения непрерывного движения транспорта и безопасного пересечения дороги пешеходами планируется построить надземный переход.
На другом двухкилометровом участке Дороги жизни, в районе массива Углово, будет проведён капитальный ремонт — без расширения. Там предполагается устроить тротуары и наружное освещение, разворотное кольцо и стоянку для общественного транспорта, установить ограждения.
Кроме того, «Ленавтодор» сейчас заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству дублёра Дороги жизни.
Эту же трассу нынешней весной отремонтировали — соседний с Петербургом 9-километровый участок от границы города до Румболовской горы. Работы провели меньше чем за месяц и завершили уже в мае. Учитывая растущую интенсивность движения (20–40 тысяч машин и автобусов в сутки), дорожники уложили там асфальт с усиленным щебёночным каркасом.