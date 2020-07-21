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21.07.2020 10:43
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Сын Дмитрия Пескова стал советником Марины Сечиной, президента Федерации конного спорта России

Николая Пескова, сына пресс-секретаря Владимира Путина, назначили советником президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной. Имя известного ранее под фамилией Чоулз мужчины появилось на сайте организации.

Информацию 21 июля подтвердила «Открытым медиа» представитель федерации Екатерина Зобова. С её слов, Песков стал советником президента ФКСР в период, когда началась пандемия коронавируса.

«Николай сам занимается конным спортом и решил присоединиться к сильной команде [ФКСР], так как неравнодушен к проблемам, с которыми столкнулись конники в период пандемии. Руководство ФКСР приняло положительное решение по данному предложению», — рассказывает представитель федерации.

Николай Песков — сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова от первой жены. Молодой человек до 2019 года носил фамилию своего отчима, гражданина Великобритании. В этой стране Николай Чоулз жил много лет, в Россию вернулся в 2012 году, работал корреспондентом RT, креативным директором компании Зиявудина Магомедова, продюсировавшей бои смешанного стиля. Летом 2017 года Чоулз стал героем расследования оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков тогда заявил, что не намерен ни с кем обсуждать свою семью.

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Комментарии (9)

Wuhan Proletarian
Совсем, видать, сынуля дефектный, ежели получше места не нашлось где-нить в совете директоров.
Barmaley_5e4d0211d3423
Чоулз-Песков Николай Дмитриевич.
Тот, которого в Великобритании судили?
SERGEY111
Ну теперь чего мелочиться - нужно устраивать забеги на регулярной основе по КАД . У жителей Кудрово , Мурино и Бугров будут самые козырные места для просмотра и активного боления за выбранную кобылку .
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