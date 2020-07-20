«Лежу целыми днями и реву». Петербуржцы называют последствия заражения коронавирусом «ковидным синдромом»

60-летняя пенсионерка Ирина Прокофьева родилась второй раз 13 апреля, когда вышла из двухнедельной медикаментозной комы, подключенная к аппарату ИВЛ. В Городской больнице № 2 она стала первой пациенткой с ковид, которая выжила на «вентиляторе». Врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое и не скрывали от родных, что она может умереть в любой момент. Прошло почти три месяца. Ирина Прокофьева рассказала «Доктору Питеру», с какими последствиями коронавируса ей пришлось столкнуться.

— Кома, в которой я находилась, очень влияет на двигательную способность мышц. Когда я проснулась и начала самостоятельно дышать, ничего, кроме счастья, я не испытывала. Я дышу, пью, глотаю еду сама! Но при этом ты — тряпичная кукла, которая не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Если тебя посадят и легонько ткнут пальчиком, ты упадешь. Еще две недели понадобилось на восстановление мышц, которые были абсолютно атрофированы. Да, я вышла из больницы 28 апреля на своих ногах, опираясь на ходунки. И дома я с ними ходила по квартире, шаг за шагом. Еще взяли в аренду кислородный аппарат, месяц я им пользовалась. Как только чувствую, что задыхаюсь, ложусь, дышу. Одышка осталась до сих пор, но она уже не настолько сильно выражена, я могу уже длинные фразы говорить, не останавливаясь. Но проснулись старые болячки. У меня всю жизнь был хронический пиелонефрит. Через некоторое время началась сильнейшая почечная колика. «Обострился» правый коленный сустав.



Никакой специальной реабилитации после ковида у меня не было. Я просто делала всю домашнюю работу — готовила, пыль вытирала, с внуками возилась. Я продолжаю принимать антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов. Участкового врача я стараюсь не беспокоить. Ну и меня никто не беспокоит тоже — ни про какую программу реабилитации мне никто ничего не говорит. Единственное, я сама попросила в поликлинике врача ЛФК написать мне комплекс упражнений. Я часто в мыслях возвращаюсь к тому дню, когда вытащили трубки, и я сделала первый вдох. Эта картинка меня не отпускает. Но сейчас главная моя задача — снова затанцевать. До эпидемии я танцевала в коллективе восточных танцев в социальном досуговом центре. Нас всего семь человек, самой старшей 72 года, мы даже выезжаем на конкурсы. Меня там очень ждут».

