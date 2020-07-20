Ловите за хвост в Большой Медведице. В Петербурге — лучшее время для наблюдения за кометой
Комета «Неовайз» (C/2020 F3) приближается к Земле на минимальное расстояние. Для петербуржцев наступает лучшее время для наблюдения за ней.
Сегодня, 20 июля, комета входит в созвездие Большой Медведицы, теперь она показывается на небосводе вечером и в первую половину ночи. В Северном полушарии её можно увидеть на территории от экватора до 60-й параллели северной широты, в России это регионы южнее Санкт-Петербурга. На минимальном расстоянии от Земли (103,52 миллиона километров) комета окажется 23 июля, в эту ночь она будет находиться прямо под ковшом, на прямой от Полярной звезды. Пока она выглядит как яркая чёрточка, а с помощью оптики можно рассмотреть её хвосты.
Фотографии кометы, сделанные в Петербурге, публикует сегодня паблик «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Жителям города и области её стоит искать с 00:30 до 1:30 — в самое тёмное время суток. В это же время могут появиться серебристые облака.
Соцсети переполнены фотографиями небесной гостьи, сделанными в разных частях света.
Это самая яркая за последние семь лет комета. 3 июля она максимально приблизилась к Солнцу, а после 23 июля начнёт удаляться от Земли, теряя каждую неделю примерно 1,3 звёздной величины. После 5 августа её будет уже не разглядеть без специальных приборов. Следующий раз она посетит Солнечную систему через 6,8 тысячи лет.
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, ровесница нашей Солнечной системы. Её 27 марта 2020 года обнаружил космический телескоп NEOWISE. В отличие от кометы ATLAS, которая могла стать самой яркой кометой за последние 13 лет, но разрушилась под влиянием Солнца, NEOWISE пережила сближение со Звездой и пока ещё становится всё ярче. У NEOWISE — тройной хвост: к пылевому шлейфу, которым комета обзавелась уже давно, прибавились ещё два, ионные: в голубом преобладают углерод и циан, а в золотистом — натрий.
«Фонтанка» уже публиковала фотографии удивительной кометы с Земли и из космоса. Недавно в Петербурге видели и серебристые облака.