Комета «Неовайз» (C/2020 F3) приближается к Земле на минимальное расстояние. Для петербуржцев наступает лучшее время для наблюдения за ней.

Сегодня, 20 июля, комета входит в созвездие Большой Медведицы, теперь она показывается на небосводе вечером и в первую половину ночи. В Северном полушарии её можно увидеть на территории от экватора до 60-й параллели северной широты, в России это регионы южнее Санкт-Петербурга. На минимальном расстоянии от Земли (103,52 миллиона километров) комета окажется 23 июля, в эту ночь она будет находиться прямо под ковшом, на прямой от Полярной звезды. Пока она выглядит как яркая чёрточка, а с помощью оптики можно рассмотреть её хвосты.