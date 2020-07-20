В России признали нежелательными семь организаций. Они посвящены китайскому учению и противникам незаконного извлечения органов

Как сообщается на сайте ведомства 20 июля, в список нежелательных добавят шесть американских и одну британскую НКО. Это «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Буддистское сообщество «Родники дракона» и «Врачи против насильственного извлечения органов».

Перечень Минюста «иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России» готовятся пополнить на семь новых структур. Генпрокуратура признала в них угрозу безопасности стране.

Единственная организация из Великобритании также посвящена деятельности Фалуньгун: Европейская ассоциация «Фалунь Дафа».

Информация о решении прокуратуры уже направлена в Минюст. Попадание в список «нежелательных» чревато уголовным преследованием для её членов. По статье 284.1 — «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории ее деятельности» — можно получить до шести лет лишения свободы.

Фалуньгун переводят как «энергия колеса закона». Это детище бывшего китайского военного Ли Хунчжи, бежавшего в США. Учение зародилось в 1990-х годах в Китае, к 2000-м его запретили. В основе лежат китайская гимнастика, элементы буддизма, даосизма, конфуцианства, народных верований и практика самоубийств.

«Врачи против насильственного извлечения органов» (DAFOH) позиционирует себя как независимое международное сообщество медиков, которое информирует о принудительном извлечении органов, в особенности у приверженцев Фалуньгун в Китае. В СМИ организацию связывают с учением.