«Мне вся эта экология — ехало-болело». В администрации Токсово появился Царь
Байкер-чиновник Илья нарочно не стал убирать мешок с мусором в Новом Девяткино, да и нагрубил. «Конечно», — ответил герой интернета 47news и добавил еще слово.
Просторы социальных сетей пополнил очередной ролик про культуру госслужащих. Место действия — парковка у «Макдоналдса» в торговом центре Prisma в Новом Девяткино. Белой ночью 18 июля здесь решила перекусить молодая пара — Евгений и Арина.
— Пили кофе и ели картошку за столиками, подъезжает мотоциклист. Ещё пошутили: «Как классно, мы такие разные, а едим в одном месте ночью. Закончили трапезу, направились к машине, а потом услышали, что кто-то на парковке пинает пакет с мусором. Сделали замечание, а дальше вы всё видели сами, — рассказали они 47news.
Молодая пара пояснила, что их расстроила позиция оппонента по отношению к окружающей среде и людям в целом, а не конкретные грубые слова.
На кадрах от ресторана на сверкающем хромом «Кавасаки» (в народе именуемом «чесотка») отъезжает байкер в зелёных шортах, клетчатой рубашке канадского лесоруба и модном мотошлеме типа «каска». Парень и девушка делают ему замечание по поводу мешка от фастфуд-мусора. Зрачок смартфона фиксирует спор адептов порядка и рыцаря дорог. Байкер поднимать пакет не намерен.
Похоже, он гордится своей удалью. Обещает снять перчатки, а после продемонстрировать оператору навыки проктолога, идёт грудью на оппонента и спрашивает «френда», не страшно ли ему.
— Я могу вырубить тебя за полраунда и даже не вспотею, — грозит мотоциклист приставшему «банному листу» с гаджетом. Попутно он обещает, решить «на раз-два» вопрос с его подругой. «Мне глубоко всё равно, мне вся эта экология — ехало-болело, у меня большущий мотоцикл», — через мат расставляет жизненные приоритеты лицо в каске. Он заводится при неосторожном обращении «чувак».
(Заметим, что полраунда равно полутора минутам — для столь самоуверенного это долго.)
— Хорошо, уважаемый, как тебя называть, скажи, пожалуйста? — обращается к бородачу автор видео.
— Э-э-э, царь! — отвечает мотоциклетный самодержец.
Оказалось, что он лишь начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Илья Кравченко.
В новостях на сайте муниципального образования он, как правило, поздравляет ветеранов с различными памятными датами.
47news позвонил ньюсмейкеру.
— Илья Сергеевич, после всей этой огласки не жалеете, что тогда не подняли пакет, не донесли его до урны?
— Конечно, жалею. Но с вами сейчас готов общаться только как с человеком, который даст слово, что публиковать ничего не станет, — такого слова 47news дать не смог.
Непосредственный руководитель чиновника — глава администрации Токсово Сергей Кузьмин был краток.
— От должности он временно отстранён, начата служебная проверка. Официальное решение опубликуем на сайте. Руководствуемся не этическими кодексами, а законом «О муниципальной службе», — заявил Кузьмин.
А Илье Сергеевичу 33 года. Отец из совладельцев частных охранных структур. Супруга знает, что такое школьные уроки физкультуры. На трассе Токсовского шоссе Илью Сергеевича видят не только на мотоцикле, но и за рулём «Шевроле Тахо». Официально в 2019 году он заработал 216 тысяч рублей, по 18 тысяч в месяц.
В последний раз Токсово прогремело так, чтобы до Первого канала дошло, в октябре 2018 года. Тогда главный юморист страны Иван Ургант смешил по поводу тандема токсовского чиновника и муниципального депутата: кто, скрываясь от полицейских, выбросил из окна автомобиля 300 тысяч рублей? А год спустя первое после выборов собрание совета муниципальных депутатов притянуло в Токсово два «Майбаха», полсотни уверенных в себе качков и участницу «Дома-2».
Александр Калинин,