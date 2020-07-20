FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 15:06
42
Печать

«Мне вся эта экология — ехало-болело». В администрации Токсово появился Царь

Байкер-чиновник Илья нарочно не стал убирать мешок с мусором в Новом Девяткино, да и нагрубил. «Конечно», — ответил герой интернета 47news и добавил еще слово.

Фото: скриншот видео

Просторы социальных сетей пополнил очередной ролик про культуру госслужащих. Место действия — парковка у «Макдоналдса» в торговом центре Prisma в Новом Девяткино. Белой ночью 18 июля здесь решила перекусить молодая пара — Евгений и Арина.

— Пили кофе и ели картошку за столиками, подъезжает мотоциклист. Ещё пошутили: «Как классно, мы такие разные, а едим в одном месте ночью. Закончили трапезу, направились к машине, а потом услышали, что кто-то на парковке пинает пакет с мусором. Сделали замечание, а дальше вы всё видели сами, — рассказали они 47news.

Молодая пара пояснила, что их расстроила позиция оппонента по отношению к окружающей среде и людям в целом, а не конкретные грубые слова.

На кадрах от ресторана на сверкающем хромом «Кавасаки» (в народе именуемом «чесотка») отъезжает байкер в зелёных шортах, клетчатой рубашке канадского лесоруба и модном мотошлеме типа «каска». Парень и девушка делают ему замечание по поводу мешка от фастфуд-мусора. Зрачок смартфона фиксирует спор адептов порядка и рыцаря дорог. Байкер поднимать пакет не намерен.

Похоже, он гордится своей удалью. Обещает снять перчатки, а после продемонстрировать оператору навыки проктолога, идёт грудью на оппонента и спрашивает «френда», не страшно ли ему.

— Я могу вырубить тебя за полраунда и даже не вспотею, — грозит мотоциклист приставшему «банному листу» с гаджетом. Попутно он обещает, решить «на раз-два» вопрос с его подругой. «Мне глубоко всё равно, мне вся эта экология — ехало-болело, у меня большущий мотоцикл», — через мат расставляет жизненные приоритеты лицо в каске. Он заводится при неосторожном обращении «чувак».

(Заметим, что полраунда равно полутора минутам — для столь самоуверенного это долго.)

— Хорошо, уважаемый, как тебя называть, скажи, пожалуйста? — обращается к бородачу автор видео.

— Э-э-э, царь! — отвечает мотоциклетный самодержец.

Оказалось, что он лишь начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Илья Кравченко.

Фото: скриншот с сайта токсовской администрации
Фото: скриншот с сайта токсовской администрации
Фото: скриншот с сайта токсовской администрации
Фото: скриншот с сайта токсовской администрации
Фото: скриншот с сайта токсовской администрации
Фото: скриншот с сайта токсовской администрации

В новостях на сайте муниципального образования он, как правило, поздравляет ветеранов с различными памятными датами.

47news позвонил ньюсмейкеру.

— Илья Сергеевич, после всей этой огласки не жалеете, что тогда не подняли пакет, не донесли его до урны?

— Конечно, жалею. Но с вами сейчас готов общаться только как с человеком, который даст слово, что публиковать ничего не станет, — такого слова 47news дать не смог.

Непосредственный руководитель чиновника — глава администрации Токсово Сергей Кузьмин был краток.

— От должности он временно отстранён, начата служебная проверка. Официальное решение опубликуем на сайте. Руководствуемся не этическими кодексами, а законом «О муниципальной службе», — заявил Кузьмин.

А Илье Сергеевичу 33 года. Отец из совладельцев частных охранных структур. Супруга знает, что такое школьные уроки физкультуры. На трассе Токсовского шоссе Илью Сергеевича видят не только на мотоцикле, но и за рулём «Шевроле Тахо». Официально в 2019 году он заработал 216 тысяч рублей, по 18 тысяч в месяц.

В последний раз Токсово прогремело так, чтобы до Первого канала дошло, в октябре 2018 года. Тогда главный юморист страны Иван Ургант смешил по поводу тандема токсовского чиновника и муниципального депутата: кто, скрываясь от полицейских, выбросил из окна автомобиля 300 тысяч рублей? А год спустя первое после выборов собрание совета муниципальных депутатов притянуло в Токсово два «Майбаха», полсотни уверенных в себе качков и участницу «Дома-2».

Александр Калинин,

47news

Фото: скриншот видео

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (42)

Киркор_Филиппов
Царь помойки...
Капитан Очевидность2
"ЕХАЛО БОЛЕЛО"
Поздравляю с новым неологизмом.
Посмотрим, разовьётся ли это со временем в мем или нет.
Капитан Очевидность2
"царь...
оказалось, что он лишь начальник отдела..."
Ну так маленький местный царь. Царёчик.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний