Байкер-чиновник Илья нарочно не стал убирать мешок с мусором в Новом Девяткино, да и нагрубил. «Конечно», — ответил герой интернета 47news и добавил еще слово.

Фото: скриншот видео

Просторы социальных сетей пополнил очередной ролик про культуру госслужащих. Место действия — парковка у «Макдоналдса» в торговом центре Prisma в Новом Девяткино. Белой ночью 18 июля здесь решила перекусить молодая пара — Евгений и Арина.

— Пили кофе и ели картошку за столиками, подъезжает мотоциклист. Ещё пошутили: «Как классно, мы такие разные, а едим в одном месте ночью. Закончили трапезу, направились к машине, а потом услышали, что кто-то на парковке пинает пакет с мусором. Сделали замечание, а дальше вы всё видели сами, — рассказали они 47news.

Молодая пара пояснила, что их расстроила позиция оппонента по отношению к окружающей среде и людям в целом, а не конкретные грубые слова.

На кадрах от ресторана на сверкающем хромом «Кавасаки» (в народе именуемом «чесотка») отъезжает байкер в зелёных шортах, клетчатой рубашке канадского лесоруба и модном мотошлеме типа «каска». Парень и девушка делают ему замечание по поводу мешка от фастфуд-мусора. Зрачок смартфона фиксирует спор адептов порядка и рыцаря дорог. Байкер поднимать пакет не намерен. Похоже, он гордится своей удалью. Обещает снять перчатки, а после продемонстрировать оператору навыки проктолога, идёт грудью на оппонента и спрашивает «френда», не страшно ли ему. — Я могу вырубить тебя за полраунда и даже не вспотею, — грозит мотоциклист приставшему «банному листу» с гаджетом. Попутно он обещает, решить «на раз-два» вопрос с его подругой. «Мне глубоко всё равно, мне вся эта экология — ехало-болело, у меня большущий мотоцикл», — через мат расставляет жизненные приоритеты лицо в каске. Он заводится при неосторожном обращении «чувак».

(Заметим, что полраунда равно полутора минутам — для столь самоуверенного это долго.) — Хорошо, уважаемый, как тебя называть, скажи, пожалуйста? — обращается к бородачу автор видео. — Э-э-э, царь! — отвечает мотоциклетный самодержец. Оказалось, что он лишь начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Илья Кравченко.

Фото: скриншот с сайта токсовской администрации Фото: скриншот с сайта токсовской администрации Фото: скриншот с сайта токсовской администрации Фото: скриншот с сайта токсовской администрации Фото: скриншот с сайта токсовской администрации Фото: скриншот с сайта токсовской администрации

В новостях на сайте муниципального образования он, как правило, поздравляет ветеранов с различными памятными датами. 47news позвонил ньюсмейкеру. — Илья Сергеевич, после всей этой огласки не жалеете, что тогда не подняли пакет, не донесли его до урны? — Конечно, жалею. Но с вами сейчас готов общаться только как с человеком, который даст слово, что публиковать ничего не станет, — такого слова 47news дать не смог. Непосредственный руководитель чиновника — глава администрации Токсово Сергей Кузьмин был краток. — От должности он временно отстранён, начата служебная проверка. Официальное решение опубликуем на сайте. Руководствуемся не этическими кодексами, а законом «О муниципальной службе», — заявил Кузьмин.

А Илье Сергеевичу 33 года. Отец из совладельцев частных охранных структур. Супруга знает, что такое школьные уроки физкультуры. На трассе Токсовского шоссе Илью Сергеевича видят не только на мотоцикле, но и за рулём «Шевроле Тахо». Официально в 2019 году он заработал 216 тысяч рублей, по 18 тысяч в месяц. В последний раз Токсово прогремело так, чтобы до Первого канала дошло, в октябре 2018 года. Тогда главный юморист страны Иван Ургант смешил по поводу тандема токсовского чиновника и муниципального депутата: кто, скрываясь от полицейских, выбросил из окна автомобиля 300 тысяч рублей? А год спустя первое после выборов собрание совета муниципальных депутатов притянуло в Токсово два «Майбаха», полсотни уверенных в себе качков и участницу «Дома-2». Александр Калинин, 47news