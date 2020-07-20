Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:01 на 9-м километре автодороги «Сортавала», неподалеку от развязки на Скотное, в направлении Петербурга столкнулись легковой автомобиль и грузовик КамАЗ. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участниками стали Range Rover Sport и военный бортовой грузовик, перевозивший солдат.

Авария с военным грузовиком 20 июля серьезно затруднила проезд по трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Рендж Ровер Спорт» уверенно летел по Новоприозерскому шоссе в сторону города, мигая дальним, обгоняя поток, который ехал 120 км/ч, как стоячих, и напротив АЗС Neste влетел в военный бортовой КамАЗ», — пишут очевидцы. «Когда увидела его на дороге, как раз подумала, как скоро он въедет куда-то)) долго ждать не пришлось», — отмечает участница группы Яна.

Пострадавших в аварии нет, сообщили в дорожном управлении. По предварительным данным «Фонтанки», водитель внедорожника скрылся с места ДТП, пока военные выставляли знаки аварийной остановки, бросив битую машину. Его ищут. Информация о происшествии уточняется.

Столкнувшиеся машины занимают полосу безопасности и первую полосу, для проезда остался один ряд. В результате в районе места аварии образовался затор в сторону города. По данным «Яндекс.Пробок», он растянулся почти на 3 километра.