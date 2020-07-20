Доверчивая чета миллионеров из Московского района за день раздала больше трех миллионов

Обзванивающие петербуржцев «банкиры» на одной семье заполучили более трёх миллионов рублей. Свои накопления в карманы мошенников перевела сначала жена, потом на ту же удочку попался супруг.



Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне свои заявления о хищении средств на стол полицейским с перерывом в несколько минут положили супруги с Московского проспекта. Оба рассказали уже привычную историю о внезапном звонке с незнакомого «московского» номера и собеседнике, который представляется сотрудником банка и вкрадчиво предлагает спрятать свои деньги от мошенников.