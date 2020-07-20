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20.07.2020 12:54
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Доверчивая чета миллионеров из Московского района за день раздала больше трех миллионов

Обзванивающие петербуржцев «банкиры» на одной семье заполучили более трёх миллионов рублей. Свои накопления в карманы мошенников перевела сначала жена, потом на ту же удочку попался супруг.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне свои заявления о хищении средств на стол полицейским с перерывом в несколько минут положили супруги с Московского проспекта. Оба рассказали уже привычную историю о внезапном звонке с незнакомого «московского» номера и собеседнике, который представляется сотрудником банка и вкрадчиво предлагает спрятать свои деньги от мошенников.

По словам 68-летней женщины, лекцию о рисках своего счёта она выслушала ещё 13 июля, прониклась и в тот же день в ближайшем к дому банке сняла 2,1 млн рублей и перевела их частями на семь номеров. Её 65-летний супруг после аналогичной беседы прогулялся к другому банку, но с тем же итогом: на карты мошенников уже по другим номерам ушли 1,3 млн. В полиции возбудили очередное дело о мошенничестве.

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Комментарии (6)

Olen
Легко пришло - легко ушло.
Законы природы не отменить.
shrit
Вот такие "олухи" как раз и "голосуют" за "светлое будущее" в котором мы все и проживаем..
ТиМуР
Бабушка всегда тратила по несколько тысяч на тряпьё из телемагазина. Дедушка , даже это считал обманом . Несмотря на то, что все заказанное привозили.. через некоторое время дедушке это надоело и он воткнул заказанную бабушкой вазу в телевизор 📺
Дальше они слушали радио только)
Это реальная история из жизни .
С пожилыми нужно вести беседы , чтобы бессовестные твари их не обманывали.
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