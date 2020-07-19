17 июля скончался лама петербургского дацана Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Об этом 19 июля сообщает официальная страница храма «ВКонтакте».

Ламе (в буддизме — религиозный учитель) было 40 лет, он вел приемы прихожан, консультируя по астрологии, психологии, обрядам и ритуалам, а также буддийской философии.



В храме вспоминают его как любящего сына, мужа, отца, открытого и жизнерадостного человека и мудрого советчика, который мог простым языком рассказать об Учении Будды.

Лама Лосал Жамсо проходил учение в Тибете, продолжительное время работал в Иволгинском дацане.