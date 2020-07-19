17 июля скончался лама петербургского дацана Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Об этом 19 июля сообщает официальная страница храма «ВКонтакте».
Ламе (в буддизме — религиозный учитель) было 40 лет, он вел приемы прихожан, консультируя по астрологии, психологии, обрядам и ритуалам, а также буддийской философии.
В храме вспоминают его как любящего сына, мужа, отца, открытого и жизнерадостного человека и мудрого советчика, который мог простым языком рассказать об Учении Будды.
Лама Лосал Жамсо проходил учение в Тибете, продолжительное время работал в Иволгинском дацане.
«Лама Баир имел квалификацию для проведения огненной пуджи «Жинсрег» и благодаря его специальным знаниям и искусным рукам в нашем Дацане не раз создавались уникальные священные песочные мандалы, посвящённые разным буддийским божествам», — говорится в сообщении.
В дацане уточнили, что смерть пришла скоропостижно — от сердечного приступа. Лама будет похоронен на родине (в Забайкальском крае).
В связи со смертью священнослужителя, в расписание работы храма были внесены изменения — в частности, 19 июля отменена лекция и практика медитации с настоятелем дацана Джампа Доньедом (Будой Бальжиевичем Бадмаевым).
Напомним, 23 июня стало известно о кончине Верховного ламы Тувы, болевшего коронавирусом.