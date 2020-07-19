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19.07.2020 16:03
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Скончался лама петербургского дацана. Ему было всего 40

17 июля скончался лама петербургского дацана Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Об этом 19 июля сообщает официальная страница храма «ВКонтакте».

Ламе (в буддизме — религиозный учитель) было 40 лет, он вел приемы прихожан, консультируя по астрологии, психологии, обрядам и ритуалам, а также буддийской философии.

В храме вспоминают его как любящего сына, мужа, отца, открытого и жизнерадостного человека и мудрого советчика, который мог простым языком рассказать об Учении Будды.

Лама Лосал Жамсо проходил учение в Тибете, продолжительное время работал в Иволгинском дацане.

«Лама Баир имел квалификацию для проведения огненной пуджи «Жинсрег» и благодаря его специальным знаниям и искусным рукам в нашем Дацане не раз создавались уникальные священные песочные мандалы, посвящённые разным буддийским божествам», — говорится в сообщении.

В дацане уточнили, что смерть пришла скоропостижно — от сердечного приступа. Лама будет похоронен на родине (в Забайкальском крае).

В связи со смертью священнослужителя, в расписание работы храма были внесены изменения — в частности, 19 июля отменена лекция и практика медитации с настоятелем дацана Джампа Доньедом (Будой Бальжиевичем Бадмаевым).

Напомним, 23 июня стало известно о кончине Верховного ламы Тувы, болевшего коронавирусом.

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Комментарии (7)

262175101
грешил много лама, коррупцию развел. Вот его Будда и того..забрал, короче
260846541
Лучшего перерождения ему.....
Mozg
Как выясняется, в 40 можно и без короновируса умереть....

Карантин по сердечным болезням будем объяалять?
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