Автосервисы против регламента. Независимые автомастерские винят дилеров в попытке уничтожить их бизнес руками бюрократов

Сообщество частных СТО бьет в набат: в самый разгар эпидемии изменяется ключевой для рынка документ — технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности колесных транспортных средств». Профессиональное сообщество одной из самых развитых в стране индустрий просит российские власти продолжить обсуждение документа, а еще лучше, переписать его заново.

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Только в Петербурге действует 6,5 тысяч фирм, занимающихся торговлей автозапчастями и ремонтом авто- и мототехники. Выручку больше 10 млн рублей, согласно данным СПАРК, показывает 1,7 тысяч компаний, а совокупная выручка всех петербургских предприятий этой отрасли — 344 млрд рублей.

Публичное обсуждение поправок в техрегламент проходило на сайте Евразийского экономического союза с 21 марта до 1 июня. Сейчас подготовлен окончательный вариант поправок, и на очереди — его ратификация национальными властями России, Белоруссии и Казахстана. Отчаявшись донести свое несогласие с поправками до их авторов, члены российского НКО «Союз автосервисов» (объединяет более чем 1600 СТО) на уходящей неделе написали в Минэкономразвития и Минпромторг письмо с просьбой отсрочить их принятие, чтобы внести коррективы.



Новые правила фактически запрещают использование восстановленных и снятых с других машин деталей и ужесточают порядок сертификации и установки новых не оригинальных запчастей. Кроме того, усложнятся согласования почти любых изменений в конструкции: от «чипирования» двигателя для увеличения его мощности до установки декоративного спойлера на багажник или фаркопа.

«Такой запрет очень выгоден официальным дилерам и иностранным производителям автомобилей и запчастей. Ведь у них очень существенную часть доходов забирают сейчас небольшие производства, профессионально восстанавливающие изношенные детали, и авторазборки, которые продают исправные детали, снятые с разбитых машин, а также сеть независимых мастерских», - объясняет Александр Пахомов, руководитель крупного петербургского СТО «Дилижанс». Он стал одним из инициаторов письма в Госдуму от имени профессионального сообщества, с просьбой отсрочить принятие поправок к техрегламенту и инициировать более широкую общественную дискуссию.

Разница в стоимости официальных деталей у автодилеров и бывших в употреблении или неоригинальных может быть колоссальной. К примеру, рулевая рейка на Land Rover Discovery IV снятая с «донора» стоит около 10 тысяч рублей, восстановленная заводским способом — около 30 тысяч, а оригинальная у дилера — 167 тысяч.



Элементы рулевого управления — это как раз одна из групп деталей, которые в соответствии с поправками в техрегламент с 2021 года больше нельзя будет повторно использовать. Также это коснется, к примеру, сидений. Обоснование — в них вмонтированы крепления ремней безопасности, которые теперь тоже нельзя будет повторно использовать. Также планируется запретить переставлять на другие машины подушки безопасности — даже если речь идет о полностью исправных и неиспользованных системах. В списке также — полностью вся тормозная система, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры и глушители.

Российский рынок только ремонта рулевых реек Юрий Валько, владелец сети профильных автосервисов «Гидравлика» и гендиректор НКО «Союз автосервисов», оценивает в 1,8 млрд рублей в год. Если поправки в техрегламент вступят в силу, прогнозирует он, участники этого сегмента отрасли потеряют 75-80% выручки.

Исчезновение предприятий по восстановлению автодеталей как отрасли некоторые официальные дилеры действительно приветствуют и соглашаются с разумностью вносимых поправок в техрегламент.



«В поправках идет речь не о каких-то декоративных элементах, а о критически важных деталях с точки зрения безопасности: управление, тормоза, подушки. Если техрегламент запретит их ремонтировать в кустарных условиях и потребует устанавливать только новые детали с подтвержденными строгими параметрами, это пойдет на пользу самим же автомобилистам, которые сейчас из-за экономии готовы рисковать жизнями», - говорит глава АО «Автодом» Евгений Войтенков.

Это же, на его взгляд, касается и распространенного мнения о меркантильном интересе «официалов», настойчиво предлагающих не ремонтировать сложные детали или подбирать на разборке их сломанные компоненты, а заменять сразу крупным узлом.

«Рекомендации автопроизводителя делаются не просто так — это требования безопасности», - отмечает эксперт. Евгений Войтенков считает уместным привести пример из собственного опыта, когда экономный ремонт «на авось» чуть не стоил ему жизни. В бытность пилотом вертолета «Аэрофлота» он попал в серьезную аварию из-за того, что ремонтники заменили не все три лопасти одновременно, как это требовалось по регламенту завода-производителя, а лишь одну, надеясь, что старые еще послужат. Это также считалось распространенным и вполне допустимым вариантом, однако с тех пор, говорит Евгений Войтенков, он не доверяет подобным «экономически целесообразным» рискам.



Однако ремонту сложных автодеталей, который на профессиональном уровне выполняется петербургскими предприятиями, доверяют не только неопытные водители-обыватели. К примеру, у «Гидравлики» Юрия Валько в активе подряд на ремонт рулевых реек от автохозяйства Управделами президента. А завод «Рейканен», выручка которого превышает 100 млн рублей в год, может похвастаться заказами даже от официальных дилеров, хотя они, казалось бы, должны дистанцироваться от таких партнеров.

Владелец «Рейканена» Дмитрий Ладикайнен говорит, что надеется вместе с другими участниками рынка добиться изменения поправок, и у него нет пока никакого «плана Б» на случай, если их все же примут.

«Мы готовы нести любую ответственность за качество нашей работы и даем гарантию. Вместо того, чтобы бездумно запрещать, лучше бы наладили нормальное регулирование работы по восстановлению деталей. Сейчас никакой сертификации предприятий, занимающихся этим, нет, но как только такие требования появятся, я готов пройти сертификацию и подтвердить качество своей работы», - говорит Дмитрий Ладикайнен.



Кроме того, он обращает внимание на то, что для водителя, желающего сэкономить, альтернатива восстановленным деталям, — не оригиналы, которые стоят на порядок больше, а китайские аналоги, к качеству которых может быть еще больше вопросов. Их поправки к техрегламенту не запрещают использовать.

Отдельный пункт претензий автосервисов к обновляемому техрегламенту – требования согласовывать все изменения в конструкцию машины, которые сейчас предусмотрены лишь в исключительных случаях.

«Эти поправки приравнивают самые простые изменения в машине к установке действительно сложных элементов, вроде «кенгурятников» или увеличенных колес, порядок согласования которых был сильно затруднен после принятия постановления правительства РФ №413 от 2019 года. Например, в соответствии с приложением №9 техрегламента, это коснется установки фаркопов, дифлекторов, спойлеров, багажников, вплоть до мультимедийных систем и сигнализации», - трактует положения обновляемого регламента Богдан Осокин, гендиректор компании «Легион-Автодата».



Недавняя кампания по борьбе с модифицированными автомобилями «джиперов» прошла как раз после принятия этого постановления и оставила неизгладимый след как у любителей бездорожья, так и у автосервисов, которые, по сути, почти полностью лишились теперь таких клиентов.

Дело в том, что постановление №413 описывает очень сложный, семиступенчатый порядок согласования, в начале которого – обращение в специализированную лабораторию, которых насчитывается лишь пара десятков на всю страну, а в конце – получение нового ПТС и свидетельства о регистрации, в котором все изменения должны быть описаны. Идти по такому пути желающих сейчас набирается немного, и Богдан Осокин как человек, который имеет опыт его прохождения, хорошо понимает, почему люди массово отказываются его повторять.

Но те изменения в конструкцию машин, которые описывались в постановлении №413 раньше, действительно были очень специфическими. Сейчас же, после вступления в силу поправок в техрегламент, оно будет касаться куда более массовых случаев, и уход клиентов автосервисов приведет к потере работы десятков тысяч их сотрудников по всей стране. Но главное, эти изменения вряд ли могут повлиять на безопасность движения, считают в «Союзе автосервисов».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

