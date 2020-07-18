Кубковый матч «Зенит» — «Спартак» станет главным боевиком сезона. Федун и Медведев сделали все для этого

Полуфинал Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» состоится в Петербурге на «Газпром Арене» в воскресенье, 19 июля. Встречи этих двух команд всегда несли с собой огромный багаж эмоций. Но в этот раз клубы, а точнее их боссы постарались и сделали особенно шикарную рекламу этому матчу.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

Место проведения

Напряжение между соперниками подскочило сразу же после того, как в марте «Спартак» и «Зенит» вышли друг на друга в Кубке России. Возник вопрос — где пройдет встреча. Сине-бело-голубые были уверены, что сыграют в Петербурге. Москвичей подобная уверенность удивила, ведь в действующем регламенте вообще ничего не сказано о выборе хозяев полуфиналов.

Судя по всему, «Зенит», делая подобное заявление, держал в уме предыдущий регламент, где вопрос четко прописан: дома проводит матч та команда, которая чаще играла на выезде в предыдущих стадиях Кубка. При равенстве показателей бросается жребий. Логичное и справедливое правило, согласно которому в этот раз преимущество действительно должно быть на стороне «Зенита»: «Спартак» провел два из трех сыгранных до этого матча в Кубке России на своем стадионе, а «Зенит» только один. Но владелец красно-белых Леонид Федун продолжал настаивать на том, что в действующем регламенте об этом нет ни строчки.



«Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка», — заявил Федун.

«Если следовать логике, то никакого другого варианта, как проведение матча в Санкт-Петербурге со «Спартаком», я не вижу. Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте. Или «Спартак» хочет провести три домашних матча подряд?», — говорил Медведев.

9 июня исполком РФС признал «техническую ошибку», виновных отстранили от работы, а вопрос был вынесен на голосование. В результате большинство проголосовали за матч в Петербурге. Федун был очень зол.

«Менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Понятно, что «Зенит» — тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство…», — заявил владелец «Спартака». Президент РФС Александр Дюков сказал, что подобные высказывания — это за гранью. Медведев же отнесся к ним благосклонно, не став подавать заявление в комитет по этике. Характерно, что в обратной ситуации Федун пошел до конца.



Шутка

5 июля «Зенит» победил на выезде «Краснодар» (4:2) и досрочно выиграл титул чемпиона России. После игры петербуржцы бурно отмечали успех в раздевалке. Семака несколько раз окатили из ведра и забрызгали шампанским, но всем запомнилось празднование Дзюбы и Азмуна, которые изображали половой акт. Момент случайно попал в кадр клубного оператора, а после — во все социальные сети «Зенита». Над дурачеством двух футболистов поиздевались все, кто только мог, а через пару дней момент попросили прокомментировать Александра Медведева.

«Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера была в раздевалке. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке», — сказал Медведев.

В «Спартаке» юмор генерального директора «Зенита» не оценили. Красно-белые обратились в комитет РФС по этике.

«Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания официального лица ФК «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения», — говорилось в официальном обращении в комитет за подписью заместителя председателя совета директоров Сергея Михайлова.



«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение», — ответил на письмо Медведев.

Гендиректора «Зенита» все-таки вызвали на заседание Комитета по этике. По его итогам 17 июля Медведеву был назначен штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, ему пришлось принести извинения Федуну.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — заявил член комитета по этике Андрей Созин.

Хештег

В этом сезоне «Спартак» преследуют одна неудача за другой. В матче 27 тура против «Локомотива» (1:1) судья Сергей Лапочкин удалил главного тренера красно-белых Доменико Тедеско за чрезмерную эмоциональность и споры с арбитрами. Немецкий специалист, уходя, добавил еще огня: толкнул резервного рефери, врезал по монитору VAR, набросился на охранника. За это Тедеско позже оштрафовали и дисквалифицировали на три игры. По случайному совпадению, через несколько дней один анонимный телеграм-канал написал, что УЕФА подозревает Лапочкина в ставках на матчи, на которых он работал. Новость из сомнительного источника широко растиражировали московские СМИ, но ни одного подтверждения она не получила.



Тем временем в следующем матче «Спартака» против «Ахмата» судья Алексей Сухой отменил гол красно-белых и пенальти в ворота «Ахмата», а также не назначил 11-метровый после игры рукой у защитника грозненцев Андрея Семенова. Судейские решения вроде бы были по делу, но вызвали очередную вспышку гнева в стане москвичей. Во втором тайме они все-таки забили в ворота соперника три безответных мяча и победили. Однако три набранных очка не остановили Федуна от очередной порции слов о судействе и «Зените».

«Я сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами». И добавил: «Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч», — сказал владелец «Спартака».

Ему достойно ответил бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков: «Я ему (Федуну — ред.) сказал: «Играйте как «Зенит», может быть, тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил?».

В итоге главным судьей был назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. В последний раз он судил «Зенит» и «Спартак» в 2016 году, и тогда встреча закончилась скандалом. Матч проходил на «Петровском» и закончился со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Обе стороны остались недовольны судейством. Спартаковцы возмущались двумя пенальти, назначенными в пользу петербуржцев, и несостоявшимся удалением защитника «Зенита» Доменико Кришито. При этом у «Зенита» были свои претензии.

— У нас также есть вопросы, — говорил тогда гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов. — Когда держат Жулиано за майку, когда Дзюбу постоянно лупят локтями сверху — это неправильно. Если это игроки «Спартака», и они защищены от удалений — ну, не знаю… Это не совсем справедливо. В остальном он давал играть, давал бороться. Арбитр сегодня ошибался в две стороны. Отметим, что для «Спартака» кубковый матч против «Зенита» — практически последний шанс на выход в еврокубки. Для этого москвичам необходимо выиграть трофей или надеяться на целую череду удачных исходов (почти невероятных) в РПЛ и победу «Зенита» в кубковом финале. Напомним, что полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля, в Петербурге на «Газпром Арене». Начало в 18:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

